Il Consorzio Euroagrumi O.P. di Biancavilla, nell’ambito del progetto europeo “Citrus Fruits for Wellness”, è stato protagonista di un evento dedicato al benessere e al consumo consapevole di agrumi di qualità, con un focus innovativo sull’impiego delle Arance Rosse di Sicilia IGP nei cocktail analcolici.

L’incontro si è svolto presso il ristorante Casa Camperio a Milano, dove stampa e stakeholder hanno avuto l’occasione di ascoltare gli interventi degli esperti e dei rappresentanti del Consorzio, i quali hanno sottolineato l’importanza degli agrumi in una dieta equilibrata.





Durante l’evento, coordinato dalla giornalista Greta Durante, è intervenuto il Responsabile Comunicazione del Consorzio Euroagrumi O.P. di Biancavilla, Salvo Falcone, che, partendo dalla nascita del Consorzio, ha descritto le strategie responsabili portate avanti dal Consorzio negli ultimi anni in termini di qualità, sostenibilità e valorizzazione della filiera produttiva delle Arance Rosse di Sicilia IGP. Falcone ha evidenziato anche il valore aggiunto di “Citrus Fruits for Wellness”, illustrando le aspettative del Consorzio e l’importanza di promuovere il consumo di agrumi anche attraverso modalità innovative, come il consumo fuori pasto e in momenti alternativi della giornata.

Sulla traccia del tema dell’incontro, è seguito l’intervento del Professor Fabrizio Rapisarda, referente per le attività educative del progetto presso gli istituti scolastici, che ha presentato l’integrazione delle Arance Rosse IGP di Sicilia nei percorsi didattici e laboratoriali destinati agli studenti, soffermandosi sulle sfide che la scuola affronta nel trasmettere ai giovani l’importanza di una sana alimentazione.





A suscitare grande interesse è stato anche l’intervento di Laura Piano, istruttrice di fitness, che ha messo in luce l’intersezione tra nutrizione e attività fisica, con un’analisi sull’uso delle spremute di arancia rossa IGP come potenziale alternativa alle bevande funzionali utilizzate in palestra.

Infine, Giuseppe Tulumello, Events & Operations Manager del ristorante Casa Camperio, ha esplorato il ruolo degli agrumi di qualità nei cocktail analcolici, presentando alcune combinazioni originali e suggerendo come la spremuta di Arancia Rossa possa essere perfettamente integrata nel momento dell’aperitivo, contribuendo a renderlo non solo piacevole, ma anche salutare.





L’evento si è poi concluso poi con un interessante momento di confronto e networking tra giornalisti, operatori del settore e rappresentanti del Consorzio.

Il progetto “Citrus Fruits for Wellness”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del reg. EU 1144/2014, prevede la promozione delle Arance Rosse di Sicilia IGP in Italia e Germania per tre anni attraverso eventi stampa, attività educative e di sensibilizzazione in istituti scolastici, promozione nei punti vendita della GDO e partecipazione a eventi fieristici internazionali.

Complessivamente, il valore del progetto triennale è di oltre € 1.800.000.

L’appalto vinto dalla società Euroconsult SRL con sede a Enna, prevede la collaborazione con l’Agenzia Marco Polo Srl di Padova per le attività di PR.

Luogo: CASA CAMPERIO, MILANO, MILANO, LOMBARDIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.