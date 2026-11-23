Una giornata dedicata ai produttori locali, all’artigianato, alla cultura e alla condivisione.

Domenica 29 novembre, dalle 10:00 alle 15:00, torna MERKATU, l’appuntamento mensile promosso dall’Associazione Culturale No Profit Meraki Testa dell’Acqua, in Via Soldato Gallo, a Testa dell’Acqua.

Come ogni ultima domenica del mese, MERKATU propone uno spazio di incontro e scambio dedicato alle realtà del territorio, alla sostenibilità e alla partecipazione della comunità.

Il mercato ospiterà produttori locali con prodotti biologici e di stagione, artigiani e creazioni di qualità, oltre a un angolo dedicato alla seconda mano, per promuovere il riuso e un’economia più sostenibile.

Offerta gastronomica sul posto a cura di Manico’, BANN e le attivita’ di Testa dell’Acqua aperte a pranzo: Jolly Bar, Agriturismo Leone e Azienda agricola di Paola..

La giornata sarà accompagnata da un programma di attività culturali e laboratori aperti al pubblico.





Alle ore 11:00, nello spazio Arte/Cultura, si terrà “Ma che parco dici?!?”, un momento di incontro e confronto aperto sul tema del Parco degli Iblei, per condividere informazioni, punti di vista e riflessioni sul futuro del territorio.

Alla stessa ora sarà possibile partecipare anche al gioco libero di scacchi a cura di ADS V. Scollo.

Nello spazio SOTTOilGELSO, alle ore 11:00, si svolgeranno due appuntamenti: il laboratorio “Ricamare il paesaggio” e il MERKATINU, lo spazio dedicato ai più piccoli, dove il baratto e lo scambio diventano occasioni di gioco e socialità.

Alle ore 13:00 appuntamento con “Divertiamoci a volare!”, un laboratorio di acrobatica di coppia per sperimentare movimento, equilibrio e fiducia attraverso il gioco.





La musica accompagnerà l’intera giornata con una selezione a cura di Radio Jolly.

Alle ore 14:00 spazio alla performance musicale Tarantella Tropical, per concludere il mercato con un momento di musica e condivisione.

MERKATU vuole essere molto più di un mercato: un luogo aperto dove valorizzare le produzioni locali, sostenere le piccole economie del territorio, favorire l’incontro tra generazioni e creare nuove occasioni di partecipazione culturale e sociale.

Appuntamento domenica 29 novembre, dalle 10:00 alle 15:00, in Via Soldato Gallo, Testa dell’Acqua (Noto).

In caso di maltempo il programma potrà subire variazioni.

Per informazioni: meraki.testadellacqua@gmail.com

Luogo: Testa Dell’Acqua, Testa Dell’Acqua, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

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