Il Prof. Cav. Andrea Torcivia PhD nella seduta assembleare del 29 novembre 2025 del Direttivo del Dipartimento ANS Sicilia è stato eletto all’unanimità dai colleghi sociologi professionisti Presidente Regione Sicilia ANS Associazione Nazionale Sociologi. Il Prof. Torcivia dal 2020 è socio benemerito, Direttore del Laboratorio Nazionale ANS di Criminologia e Sociologia Forense avv. Cav. Lucio Torcivia e referente dell’ANS con le Università in Svizzera.

Il Prof. Torcivia plurilaureato: Laurea in Giurisprudenza, laurea magistrale in Sociologia con specializzazione in Criminologia e Mutamento Sociale, laurea magistrale in Criminologia e Scienze Investigative.

Ha conseguito un Master in Criminologia Applicata per l’investigazione e la Sicurezza, un Master in International Humanitarian Law Course, un Master of Intelligence & Security, Titolo di Doctor of Philosofhy ( PhD ) in Criminology.

Nel corso della Sua carriera gli hanno conferito le seguenti lauree HC: Magister Scientiae in Sociologia e Magister Scientiae Giuridiche Honoris Causa dalla Norman Academy visti i preclari meriti ottenuti e le qualità morali, civili, etiche e religiose e Laurea in Psicologia Criminologica e Forense Honoris Causa conferita da UNITELEMATICSTAR College di Londra.

E’ Membro d’onore e Senatore Accademico della Fondazione Internazionale PAPA Clemente XI ALBANI:

E’ Accademico D’Onore dell’Accademia Costantina.

E’ “Professore “nelle Facoltà di Sociologia, Scienze Politiche, Scienza della Comunicazione, Giurisprudenza e Criminologia presso UNI-INTERNAZIONALE Università Popolare degli Studi di Milano Università di Diritto Internazionale.

E’ “Professore “e Direttore del Dipartimento di Sociologia presso UNITELEMATICASTAR di Zugo ( SVIZZERA ) Università di Diritto Internazionale.

In data 3 Dicembre 2024 viene nominato Rettore/Direttore dell’Università Popolare Star International.

Gli è stato conferito a luglio 2025 presso l’Università La Sapienza di Roma da Auge Università il Premio Menotti Art Festival Spoleto “ Leone D’Oro” per la promozione delle Arti e della Cultura e della legalità.

Da oltre dieci anni è impegnato come formatore di alunni, docenti e genitori nei plessi scolastici di Palermo e provincia per la legalità.

Ha tenuto nei plessi scolastici siciliani centinaia di seminari n.q. di relatore per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo e utilizzo dei social network.

Il Prof. Torcivia è Presidente Regione Sicilia del Forensics Group Investigazione, Criminologia e sicurezza.

E’ Vice Presidente N.A.C.A. Nazionale National Association Condominium Administrators.

E’ Referente Regione Sicilia AICS Ente Nazionale per la prevenzione del cyberbullismo e sexting.

E’ Commissario in Regione Sicilia IHRC International Human Rights Commission e Direttore dell’Osservatorio IHRC Regione Sicilia per la prevenzione della violenza contro i minori e le donne.

Il Prof. Torcivia è Cavaliere d’ufficio del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ramo Spagna e Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon.

Dal periodo del covid impegnato anche nella protezione civile, ha ricoperto e ricopre ad oggi incarichi di Dirigente Superiore Nazionale di settore della Guardia Agroforestale Italiana e Ispettore Generale Nazionale del Corpo Agroforestale Italiano e si occupa di prevenzione reati ambientali.

Luogo: Palermo

