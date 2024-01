Dedicato alla Sicilia, alle sue innumerevoli facce, ai suoi tesori segreti. Nel monumentale Palazzo del Poeta – che ormai si è candidato a hub culturale della città -, domenica 7 gennaio alle 17:30, si presenta il calendario degli eventi del nuovo anno, raccolti sotto il titolo di “Un tè con l’autore”. Una rassegna dedicata, quest’anno alla promozione e divulgazione della cultura – in tutte le sue forme – affidata a personalità diverse e autori accumunati dall’amore per l’isola (l’edizione del 2023 è stata dedicata alla donna).

Ogni incontro avrà un tema, un autore di riferimento, un libro su cui discutere, sull’onda di un tè profumato. Dalla prima domenica di febbraio a fine dicembre negli stessi spazi che un tempo furono dimora di intellettuali (Palazzo del Poeta, appunto) e oggi sono luogo di scambio e innovazione.

La direzione creativa è firmata da Rosa Di Stefano che – forte del successo e dei numeri in crescita del 2023 – ha attirato l’attenzione dei media nazionali, entrando nella rosa delle donne che riescono a comunicare la cultura in modo innovativo in Italia. “Presentiamo un cartellone ricchissimo di eventi, e non mancheranno novità e un’espressione nuova della rassegna stessa – spiega l’ideatrice della rassegna -. Un tè con l’autore continuerà ad essere un amplificatore culturale, con nuovi progetti letterari condivisi con scrittori, artisti, poeti, storici e critici cinematografici”.– da Giannino Balbis con Emanuela Mannino a Lorenzo Tosa, poi Lino Buscemi, Giuseppe Paterno’ Raddusa, Beniamino Biondi, Salvatore Ferlita, Enzo Muscarella, Salvatore Palazzolo, Salvatore Cusumano, Alberto Samonà, Salvo Toscano, Accursio Sabella, Agata Bazzi ma sono ancora tantissimi: il primo appuntamento sarà il 3 febbraio con Alessandra Turrisi e Roberto Puglisi e il loro libro dedicato a fratel Biagio Conte – e Ornella Mallo quelli con i poeti, il giovedì. Verrà anche presentato il nuovo magazine “È geniale” e una rassegna curata da Emma Cecala che sotto il cappello de Il set delle Meraviglie, “racconterà la Sicilia attraverso il cinema e il cinema attraverso la Sicilia – spiega la regista – Un viaggio fantastico in una terra dove sono stati girati i film più belli della storia del cinema: dal Padrino al Gattopardo, da I 100 passi al Postino, da Divorzio all’Italiana a Mery per sempre”

E poiché scrivere “fa bene”, verranno proposti nell’arco dell’anno workshop di scrittura creativa curati da nomi importanti del panorama nazionale come Roberto Alajmo, Manlio Dovì, Ivana Margarese. I laboratori saranno aperti a tutti coloro che nutrono la passione per il racconto attivo, oltre che per la lettura e spazieranno dai saggi, ai romanzi, ai libri religiosi, ai thriller, ai gialli, ai noir, alle autobiografie struggenti, perché “ogni libro racconta l’autore che ne è sempre parte integrante”. La presentazione del cartellone dell’anno 2024 si chiuderà sulle note dell’Officina Barocca Siciliana, diretto da Roberta Faja. L’ingresso è libero.

“Ci sono luoghi in cui si transita senza emozione, posti anonimi simili tra loro e privi di complessità. Ci sono luoghi invece in cui la fatica della storia viene esaltata dalla ricchezza che nasce dalle differenze, dagli scontri che diventano incontri, dal fascino incomparabile del tempo, del sedimento, della conchiglia viva che diventa fossile – dice Rosa Di Stefano – per questa ragione ho dedicato questo Palazzo alla bellezza della vita espressa in cultura, e in questa rassegna, come dei libri aperti, ciascun autore si farà leggere dal pubblico, attraverso la propria voce, come sfogliando un libro. Tutto questo è Un tè con l’autore: filosofare, giocare con nuove idee, arricchirsi a vicenda con varie prospettive”.

Le novità 2024

“Un tè con l’autore… in prosa” a cura di Rosa Di Stefano “Un tè con l’autore… in poesia” a cura di Ornella Mallo. CORSI DI SCRITTURA CREATIVA curati da nomi importanti del panorama letterario italiano. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA curata dalla regista Emma Cecala Presentazione del magazine culturale “È Geniale” Sezione docufilm Personaggi illustri e opera omnia.

Domenica 7 gennaio dalle ore 17:30

Palazzo del Poeta

via Seminario Italo Albanese, 20 – PALERMO

PER INFO E PRENOTAZIONI:

Per maggiori informazioni contattare il numero whatsapp 389 1072495

Luogo: Palazzo del Poeta, Via Seminario Italo Albanese , 20, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.