In occasione del bicentenario di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, dai Monti Sicani, esattamente da Bivona (AG) – la poetessa Rosetta Guggino Costa, classe 1939, omaggia il celebre autore con il suo ultimo lavoro dal titolo Pinocchio Ride. Un’opera multimediale per grandi e piccini, tutta da guardare, leggere e ascoltare che ripercorre in rima e in musica le avventure del famoso burattino,

Un albo illustrato che contiene anche il brano Ninnananna a Pinocchio, interpretato dalla vocalist Deborah Gratino, accessibile tramite QR code inoltre, alla fine del libro, è presente anche una sezione interattiva per sviluppare la creatività dei più piccoli con Disegna qui il tuo Pinocchio!





Pinocchio Ride è frutto di diversi anni di lavoro, vanta la collaborazione con l’illustratrice bolognese Rita Cardelli, classe 1957, nota al pubblico per le sue creazioni che spaziano dai libri per l’infanzia a illustrazioni di caratteristici personaggi (Le Nasute). Ma non solo; anche in questa occasione, sono stati coinvolti gli artisti del territorio: Il musicista Salvatore Cacciatore, compositore del brano e la cantante Deborah Gratino.

Un lavoro minuzioso dove le immagini sono state esclusivamente realizzate a matita su fogli di carta, senza ausilio di automatismi offerti dal progresso, preferendo matite e colori all’intelligenza artificiale e al disegno digitale.





Un’opera completa dove figure e rime convergono armoniosamente tra loro accompagnando i lettori nel viaggio del burattino in un modo fantastico, fatto di pace e libertà. Tutti i personaggi della fiaba si alternano in un botta e risposta che suscita un sorriso talvolta sincero, talvolta beffardo, talvolta malinconico.

Pinocchio Ride vuol essere un inno alla pace, all’inclusione e alla visione di una terra senza guerre e pregiudizi. Tra le rime trionfano l’augurio e la speranza di una società migliore.

Pinocchio Ride è una pubblicazione indipendente, disponibile su Amazon.





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