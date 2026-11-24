Ha aggredito gli agenti di polizia che lo hanno sorpreso armato di un taglierino durante un controllo in via Emerico Amari a Palermo.

La polizia di Stato ha arrestato un 17enne palermitano, accusato di violenza, minaccia e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, nonché di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Nello stesso intervento un 15enne è stato indagato accusato di ricettazione. I poliziotti hanno notato i due giovani: uno seduto su uno scooter elettrico e l’altro su una panchina. Il 17 enne aveva qualcosa in mano. Gli agenti hanno constatato che si trattava di un taglierino.

Durante l’identificazione il ragazzo ha iniziato a inveire e minacciare gli agenti. La situazione è degenerata quanto nel corso della perquisizione il minore ha cercato di avventarsi contro gli uomini in divisa. Anche il 15 enne ha assunto un atteggiamento ostile. Tra l’altro non ha fornito i documenti che attestavano la proprietà dello scooter che gli è stato sequestrato.

Anche in commissariato i due hanno continuato a inveire contro gli agenti. Il 17 enne è stato arrestato e portato al Malaspina al centro di prima accoglienza, il 15 enne è stato denunciato e riaffidato ai genitori.