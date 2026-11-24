“Nessun paziente è troppo lontano”. È questo il principio al centro del convegno organizzato al Parlamento europeo dal Pgeu (il gruppo che riunisce 500mila farmacisti europei) alla presenza del Commissario Ue per la Salute, Olivér Várhelyi, e di numerosi eurodeputati. Al centro del dibattito, il futuro delle farmacie periferiche, rurali e delle aree interne: veri e propri avamposti sanitari che in tutta Europa faticano oggi a restare in piedi.

A portare la voce del territorio siciliano nella delegazione italiana è stato Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo e consigliere nazionale di Federfarma. A margine dell’evento, Tobia ha evidenziato come il passaggio dal modello della “farmacia dei servizi” a quello della “farmacia di comunità” renda urgente dotare le aree interne e rurali di adeguati supporti infrastrutturali e immateriali.

La sintonia con il Commissario Ue Várhelyi

“Se anche queste farmacie dovessero incontrare difficoltà dal punto di vista della loro sostenibilità – ha osservato Tobia – intere comunità resterebbero abbandonate sotto il profilo del primo accesso ai servizi sanitari”.

Una preoccupazione pienamente condivisa dal Commissario europeo Olivér Várhelyi: “La prevenzione comincia davvero sotto casa – ha dichiarato Várhelyi –. In molti paesi la farmacia è il posto più semplice per controllare pressione sanguigna, colesterolo, glucosio nel sangue, oltre ad altri servizi”.

Proprio per evitare la desertificazione sanitaria, il Pgeu ha rivolto un invito formale a Commissione, Parlamento, Consiglio dell’Ue e ai singoli governi nazionali – incluso quello italiano – affinché adottino misure concrete per garantire la piena sostenibilità economica nel lungo periodo di queste strutture. L’invecchiamento della popolazione, la carenza di personale e la perdita dei servizi locali stanno infatti rendendo sempre più complesso l’accesso alle cure nelle zone remote e nelle periferie svantaggiate, dove la chiusura di una farmacia significherebbe perdere l’ultimo punto di riferimento sanitario di fiducia.

Il modello palermitano e l’appello sulle 65 farmacie rurali

Secondo Tobia, in provincia di Palermo la “farmacia di comunità” è già una realtà consolidata, trasformata in un centro socio-sanitario polifunzionale di prossimità integrato nel Servizio sanitario nazionale. Oltre alla dispensazione dei farmaci, i cittadini possono usufruire della gestione delle patologie croniche (come il diabete), di esami di primo e secondo livello in telemedicina (Ecg, Holter cardiaco e pressorio con refertazione in tempo reale), spirometrie, test rapidi, vaccinazioni e screening oncologici (colon-retto, cervice uterina e mammella), operando in stretta sinergia con medici di famiglia e pediatri.

“Questi presìdi, soprattutto le 65 farmacie che operano nelle periferie dei centri urbani e nelle zone interne e rurali, lontane dagli ambulatori di medicina territoriale e dagli ospedali, consentono ai cittadini di accedere ai servizi sanitari evitando lunghi spostamenti – ha concluso Tobia –. Queste farmacie, soprattutto le piccole rurali, anche grazie al Pnrr, hanno affrontato ingenti investimenti per adottare il nuovo modello e le tecnologie più adeguate per funzionare in zone disagiate e poco popolate. Adesso, però, occorre il concorso di tutte le istituzioni per garantire loro condizioni non di sopravvivenza, ma di sviluppo, considerato che il numero di accessi limitato non consente una remunerazione adeguata al fabbisogno delle nuove attività. C’è bisogno di infrastrutture per renderle raggiungibili e favorire l’arrivo delle forniture e dei mezzi di soccorso, di misure per incentivare il trasferimento di personale specializzato necessario a rafforzare gli organici, ma anche di sgravi per compensare gli svantaggi del decentramento che subiscono le farmacie e i canali di distribuzione dei farmaci e dei presìdi”.