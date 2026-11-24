Accusato di avere aggredito un’infermiera al pronto soccorso, condannato

Ignazio Marchese di

24/11/2026

Il giudice Giangaspare Camerini ha condannato a un anno e sei mesi, Umberto Zinna 76 anni, originario di Palermo ma residente nel messinese per avere aggredito un’infermiera del triage del pronto soccorso dell’ospedale Policlinico di Palermo Paolo Giaccone pretendendo di essere visitato subito senza attendere il turno. La pena è stata sospesa.

A Zinna gli era stato affidato un “codice giallo” ma, una volta ricevuto l’invito ad attendere il proprio turno, iniziò a minacciare il personale di turno. Una volta raggiunto dall’infermiera in servizio, una donna di 41 anni, dopo aver minacciato di “spaccare tutto” così il personale non avrebbe “registrato più nulla”, ha iniziato ad aggredirla iniziò a colpirla con calci e pugni afferrandola per i polsi, strattonandola e lanciandole in viso anche del materiale sanitario nuovo ed usato che gli capitava a tiro.

L’infermiera, aiutata dai colleghi e dal personale di sicurezza, è riuscita a divincolarsi ed a chiamare le forze dell’ordine per sporgere denuncia. Sottoposta a visita medica, all’infermiera, è stata diagnosticata un trauma distorsivo al polso che l’ha costretta poi a tenere per più di un mese il tutore e poi mesi di fisioterapia. L’uomo, finito a giudizio per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio, è stato condannato dal giudice della quarta sezione del tribunale di Palermo.

I fatti sono stati confermati nel corso del processo dalle testimonianze della vittima e dalle colleghe anch’esse in servizio. L’infermiera del pronto soccorso del Policlinico Paolo Giaccone, costituita parte civile nel giudizio e difesa dall’avvocato Giovanni Marsicano, avrà diritto adesso al risarcimento del danno.