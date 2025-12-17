Un riconoscimento che va oltre la targa e che parla di passione, territorio e racconto dello sport. Nel corso della quarta edizione del Premio giornalistico regionale “Pietro Anastasi”, promosso dall’USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana, è stato conferito a Domenico Vecchio, giornalista e direttore di AgrigentoOggi, il premio nella sezione Giornalisti Sportivi.

A consegnare il riconoscimento è stata Anna Anastasi, moglie di Pietro Anastasi, in uno dei momenti più intensi e simbolici della cerimonia, capace di richiamare non solo la memoria di un grande campione, ma anche i valori umani e sportivi che continuano a ispirare il giornalismo sportivo siciliano.





Il premio, ideato e fortemente voluto da Ettore Turturici, nasce con l’obiettivo di valorizzare chi, attraverso il lavoro quotidiano dell’informazione, contribuisce a raccontare lo sport come cultura, identità e strumento sociale, mantenendo vivo il legame con il territorio.

Un riconoscimento che arriva al termine di un percorso costruito sul campo, tra cronaca sportiva, comunicazione e attenzione costante al linguaggio e ai valori dello sport, inteso come racconto di comunità, sacrificio e appartenenza.

«È un premio che sento profondamente – commenta Domenico Vecchio – perché arriva dalla mia regione e porta il nome di Pietro Anastasi, un uomo che ha rappresentato lo sport vero, quello capace di unire e di non dimenticare le proprie radici».





La cerimonia, che ha visto la partecipazione di giornalisti, dirigenti sportivi e rappresentanti istituzionali, ha confermato ancora una volta il Premio Pietro Anastasi, promosso dall’USSI, come uno degli appuntamenti più significativi nel panorama regionale del giornalismo sportivo.

Appuntamento ormai consolidato nel panorama dell’informazione sportiva siciliana, promosso dall’USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana e ideato da Ettore Turturici. Una serata intensa, scandita da momenti istituzionali, musica dal vivo e riconoscimenti a giornalisti, operatori dell’informazione e protagonisti dello sport.

Ad aprire la cerimonia l’esibizione live di Luigi Di Pino, che ha accompagnato musicalmente l’ingresso di Ettore Turturici per i saluti iniziali. Sul palco anche il sindaco di Pedara Alfio Cristaudo e l’assessore allo Sport e Spettacolo Carmelo Mazzella, a testimonianza del forte legame tra il Premio e il territorio.

Momento particolarmente significativo l’ingresso e il saluto della signora Anna Anastasi, moglie di Pietro Anastasi, figura simbolo dello sport italiano a cui il Premio è intitolato. Un passaggio carico di memoria e valore emotivo, che ha dato il via alle varie sezioni della serata.





La cerimonia ha attraversato le diverse sezioni giornalistiche, a partire dalla carta stampata, con i riconoscimenti assegnati ai rappresentanti delle province di Caltanissetta, Enna e Ragusa, seguiti dalla premiazione dell’eccellenza giornalistica e dal Premio Sport “Pietro Infantino”, consegnato alla presenza del presidente USSI Sicilia Gaetano Rizzo.

Spazio anche alle menzioni speciali giornalistiche, prima della seconda esibizione musicale di Luigi Di Pino e del Premio dedicato ai siciliani nel mondo, assegnato ad Antonello Piraneo.





La serata è proseguita con la sezione giornalismo radio, tv e web, che ha visto protagonisti operatori delle province di Catania, Siracusa e Messina, e con la consegna di ulteriori premi e targhe di partecipazione, a testimonianza della varietà e della ricchezza del panorama informativo regionale.

Tra i momenti centrali, la sezione Giornalisti Sportivi, che ha visto la premiazione di Domenico Vecchio (Agrigento), insieme ai colleghi delle province di Trapani e Palermo, a conferma dell’attenzione del Premio verso chi quotidianamente racconta lo sport siciliano sul campo.

In chiusura, il riconoscimento per l’eccellenza giornalistica, la premiazione di Salvo Martorana e Alfredo Nicotra, e i saluti finali affidati a Filippo Miceli, presidente del Juventus Club Aci Sant’Antonio.

Una serata che ha ribadito il valore del giornalismo sportivo come racconto di persone, territori e comunità, nel segno della memoria di Pietro Anastasi e dell’impegno di chi continua a credere in un’informazione fatta con passione, competenza e rispetto delle regole.

Luogo: PEDARA, CATANIA, SICILIA

