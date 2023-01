PIAZZA ARMERINA

Un motociclista di 17 anni si trova ricoverato in rianimazione all’ospedale di Caltanissetta dopo un grave incidente avvenuto la scorsa notte a Piazza Armerina, nell’Ennese.

La dinamica è ancora da confermare, ma pare che il giovane si trovasse alla guida del suo motorino in via Libertà, zona Scarante, quando, per colpa di un’automobile che gli avrebbe tagliato la strada, ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote sbattendo violentemente la testa contro un muro. Data la gravità della sue condizioni, è stato trasportato in elicottero a Caltanissetta, dove la prognosi è riservata.

L’incidente di via Oreto

Terribile incidente ieri poco prima dello svincolo di via Oreto, a Palermo. Coinvolte due vetture e un mezzo pesante, un’auto si è capovolta, l’impatto che sembra davvero drammatico, e il traffico in tilt. Tre i feriti, tutti giovani, due in gravi condizioni (portati dal 118 al Civico e al Policlinico) e uno, meno grave, al Buccheri La Ferla.

Disagi in autostrada

Sull’autostrada A19 Dir “Diramazione per via Giafar” si sono registrate code, in direzione Palermo, a causa dell incidente avvenuto nel tratto in gestione comunale. Lo rende noto l’Anas.

Il precedente in via Oreto

Un tragico giorno di festa sulle strade della città. Lo scorso 1° novembre In un incidente all’altezza della rotonda di via Oreto ha perso la vita un uomo di 37 anni, Salvatore Arcuri, residente allo Sperone, sposato e padre di due figli. L’uomo si trovava alla guida di un furgone Renault carico di pesce e stava facendo rientro in città per consegnare i prodotti ittici presi poco prima nella zona di Bagheria. A bordo del mezzo c’era con lui un collega. Improvvisamente, per cause in via di accertamento, Arcuri ha perso il controllo, il furgone ha sbandato e si è schiantato contro il guard-rail. Un impatto violento che non ha dato scampo all’uomo, sbalzato fuori dall’abitacolo e scaraventato rovinosamente sull’asfalto