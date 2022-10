Un altro incidente mortale si verifica in Sicilia, questa volta a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Un uomo di 65 anni è morto dopo che la sua automobile si è schiantata contro il guardrail della SS117bis. Il dramma attorno alle 21 di ieri sera.

La vittima il sessantacinquenne di Piazza Armerina Calogero Lo Presti, carpentiere. La sua Fiat Punto è andata a schiantarsi contro il guardrail della SS117 bis nello svincolo di Piazza Armerina nord, finendo per essere quasi tagliata in due dalla barriera metallica.

Il personale del 118, dopo che i vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere accartocciate della Punto, hanno provato in tutti i modi di rianimarlo. Per l’uomo però non c’è stato nulla da fare. Il grave sinistro stradale è avvenuto al chilometro 45,100 della ss117bis. Sul posto i Vigili del fuoco e gli operatori del 118 e la Polizia di Stato che stanno indagando per ricostruire la dinamica.

Incidente mortale ad Aci Catena, nella zona dell’Eremo di Sant’Anna. La vittima un giovanissimo, Mario Filetti, 19 anni, che si trovata col suo scooter insieme ad un amico. Il decesso all’ospedale Policlinico di Catania, mentre il suo amico si trova al “Cannizzaro”.

La dinamica

La tragedia questa mattina intorno alle 7. Gli agenti della polizia municipale di Aci Catena e i carabinieri di Acireale sono intervenuti in via Generale Salvatore Finocchiaro, all’altezza dell’incrocio per via Eremo di Sant’Anna. Le indagini sono in corso. La dinamica non è chiara: rilievi per capire se è coinvolto un secondo mezzo o se l’incidente è stato autonomo.

L’incidente a Palermo nella notte

Ancora un incidente nei pressi dei binari del tram a Palermo con auto capovolta e una ferita trasportata in ospedale in codice rosso. E’ accaduto all’alba a Palermo in via Leonardo da Vinci. Una sola la persona rimasta coinvolta, per l’appunto la conducente del mezzo. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per tirarla fuori dall’abitacolo.

Auto contro paratie di protezione dei binari

L’incidente si è verificato poco dopo le 4 di questa notte. All’arrivo dei soccorsi l’auto è stata trovata su un fianco proprio accanto ai binari. Si ipotizza che la conducente, una donna di 64 anni, abbia perso il controllo del mezzo e sia andata a schiantarsi sulle paratie di protezione dei binari del tram. La conseguenza è stata quella che il veicolo si è ribaltata su un fianco. Sul posto i vigili del fuoco che hanno aiutato l’automobilista ad uscire dall’abitacolo all’interno del quale era rimasta incastrata, e un’ambulanza del 118 che ha trasportato la ferita all’ospedale. Non è in pericolo di vita.