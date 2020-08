La ricetta originale passa dal forno e non dal barbecue

Le BBQ ribs sono un piatto leggendario della cucina a stelle e strisce. Ingrediente fondamentale per ottenere una pietanza perfetta è l’utilizzo del “rub”. Il rub è un mix di spezie ed erbe da usare per massaggiare le costine di maiale. Il rub si può utilizzare “wet” o dry, asciutto o bagnato. In questo secondo caso, prima di passare il rub sulla carne, si deve spennellare la costina con della senape.

Ecco gli ingredienti per la ricetta: 1 slab di ribs (costato di maiale intero), 100 grammi di rub, 1oo grammi di salsa barbecue, 200 millilitri di aceto di mele e 500 grammi di Chunks hickory (i tronchetti di legno che servono per affumicare le carni). Per preparare il rub (in versione dry) servono: 2 cucchiai di sale, 2 cucchiai di zucchero di canna, 4 cucchiai di paprica dolce, 1 cucchiaio di peperoncino in polvere, 1 cucchiaio d’aglio in polvere, 2 cucchiaini di senape in polvere, 2 cucchiaini di pepe nero macinato, 1 pizzico di cumino. Tutti questi ingredienti vanno uniti in una ciotola sino a formare un impasto omogeneo.

Per preparare le ribs, procedete in questo modo. Eliminate dalle costine di maiale sia il grasso in eccesso, sia la membrana che ricopre le ossa del costato. Coprite tutta la superficie delle costate con il dry rub, massaggiando e premendo con le mani perché aderisca bene alla carne. Fasciate con pellicola alimentare e lasciate in frigorifero una notte intera. Portate a temperatura ambiente prima di cuocere.

Scaldate il forno a 115° C. Mettete le due costate su una teglia da forno con il lato con l’osso rivolto verso basso. Infornate per un totale di circa 3 ore – 3 ore e 1/2. Dopo 2 ore e 1/2, coprite bene la teglia in modo che il vapore non esca, e continuate a cuocere. Per controllare la cottura, infilzate un coltellino o uno stuzzicadenti nella carne tra due costole; se entra molto facilmente, la carne è pronta. Quando le costate saranno quasi pronte, spennellatele con abbondante salsa BBQ e continuate a cuocere per circa 15 minuti. Togliete dalla griglia e separate le costine incidendo tra le ossa.