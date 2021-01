Una ricetta veloce ma gustosa

Finocchi fritti e passati al forno per uno sformato leggero ma saporito

Da Napoli arriva la versione invernale della parmigiana, a base di finocchi da friggere e poi passare al forno con una croccante e morbida copertura

Il finocchio è un ortaggio invernale nobile, noto per le sue qualità digestive e depurative

Parmigiana di finocchi, una ricetta napoletana per la stagione invernale. Quando si parla di parmigiana viene subito in mente la versione classica alle melanzane. In realtà, nella tradizione culinaria del Sud Italia, esistono diverse varianti del classico sformato alle melanzane. Sostituendo le melanzane con i finocchi avremo un piatto saporito e nutriente, a base di finocchi fritti, da servire come contorno o come secondo.

ll protagonista di questa ricetta è il finocchio, un ortaggio noto per le sue qualità digestive e depurative, oltre che per il basso contenuto calorico. Non sempre viene presentato in maniera accattivante. Questa ricetta gli rende giustizia.

Ecco gli ingredienti per questa ricetta

4 finocchi

300 gr di fior di latte

50 gr di parmigiano

3 uova

salsa

sale

pepe

olio extravergine di oliva

basilico

farina

Ecco il procedimento per realizzare questa ricetta a base di finocchi

Tagliare a fette larghe i finocchi, lavarli bene e asciugarli. Passarli, quindi, nella farina e poi nell’uovo con sale e pepe. Friggerli in olio bollente dai due lati. In una teglia fare un primo strato di salsa, finocchi, fior di latte a pezzetti, pepe, basilico e salsa. Procedere creando un altro strato con finocchi, parmigiano, salsa e basilico. Mettere in forno per 10 minuti a una temperatura di 180 gradi.