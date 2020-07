Un classico della tradizione marinara rivisitato da uno chef stellato

Il polpo con le patate è una tradizionale ricetta della cucina meridionale. Ma ne esistono parecchie versioni. Regione che vai, polpo con le patate che trovi..

In Sicilia, la tradizione vuole che il polpo lessato e fatto a tocchetti venga servito come insalata tiepida. Ma questa ricetta che racconta i sapori del mare e della terra, ha anche una versione gourmet.

Così, per una volta ai fornelli sentiamoci tutti dei provetti masterchef e proviamo a realizzare la versione del polpo con patate di sua Maestà, lo chef partenopeo Antonino Cannavacciuolo . Grazie ai consigli di Cannavacciuolo, questa classica ricetta si può trasformare in un piatto elegante e stellato, adatto sia come antipasto che come secondo piatto.

Ecco gli ingredienti per la ricetta stellata: 250 grammi di polpo lessato, 150 grammi di patate lessate, 50 grammi di crema di latte, 1 pomodoro pelato, 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva, rosmarino quanto basta, erbe aromatiche quanto basta, sale fino a piacere.

Seguire le orme di Cannavacciuolo non è poi così difficile. Ecco come preparare il polpo con patate in versione gourmet.

Tagliare a pezzi le patate lessate e metterle nel mixer insieme a un cucchiaio di olio extravergine di oliva e alla crema di latte. Frullare fino ad ottenere un composto liscio, omogeneo e cremoso. Tagliare a pezzetti i tentacoli del polpo lessato e condirli con olio extravergine di oliva. Mettere il polpo in una padella antiaderente insieme a qualche ago di rosmarino e farlo saltare in modo che si formi una deliziosa crosticina sulla superficie. Disporre sul fondo di due piatti singoli la crema di patate e distribuirci sopra i pezzettini di polpo e il frullato di pomodori pelati. Condire con sale e olio extravergine di oliva, guarnire con foglioline verdi di erbe aromatiche.