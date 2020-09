Rapida e semplice da preparare con pochi semplici ingredienti

L’insalata di pollo è una pietanza fresca, delicata e genuina. Questa ricetta ha anche il grande vantaggio di essere una soluzione svuota frigorifero.

Questa insalata è perfetta per riciclare il pollo arrosto rimasto in frigorifero dalla sera precedente, ma si può anche fare del petto cotto alla piastra. La ricetta è semplice, non c’è bisogno di essere dei grandi chef per cimentarsi nella sua preparazione.

Ecco gli ingredienti per la versione light della nostra insalata: 1 pollo arrosto, 1 cetriolo, 1 mela, 1 arancia, 250 gr di rucola, 150 gr di mais giallo, mezzo bicchiere di succo d’arancia, olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Per preparare questa insalata, dovrete prendere il pollo arrosto già cotto, ricavatene la carne eliminando la pelle e gli ossicini, tagliatela a pezzettini e mettetela da parte. A questo punto prendete una ciotola e trasferitevi il cetriolo senza buccia e affettato a rondelle, la mela con la buccia tagliata a dadini e l’arancia tagliata a rondelle. Unite il pollo ed il mais alle verdure appena preparate e mescolate bene. Condite l’insalata con olio extravergine d’oliva, il succo di mezza arancia e un pizzico di sale e amalgamate. Prendete delle ciotoline che fungeranno da insalatiere monoporzione e posizionatevi delle fette d’arancia ed un po’ di rucola fresca, quindi riempitele con l’insalata di pollo.