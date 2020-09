Un piatto completo, arricchito dal gusto del ragu' di agnello

Moussaka: è il piatto più conosciuto della cucina greca. A noi italiani piace parecchio. La moussaka è un piatto che ricorda la nostra parmigiana di melanzane o le lasagne alla bolognese. La descrizione perfetta definisce la moussaka come uno sformato a base di melanzane e carne tritata ricoperto di uno strato di besciamella che viene gratinata al forno.

Esistono diverse versioni della Moussaka tra cui la più famosa è quella con le patate. Per seguire alla precisione la regola della cucina greca, affidiamoci alla competenza di Akis Petretzikis, il giovane Masterchef ellenico.

Ecco gli ingredienti per questa ricetta: 400 gr di carne macinata di agnello, 200 ml di passata di pomodoro, 300 gr di patate, 350 ml di besciamella, 50 gr di pecorino, 1/2 bicchiere di vino rosso, 1 cipolla, 1 pizzico di cannella, 1 noce di burro, sale, pepe, olio evo e olio di arachidi.

La moussaka richiede quattro diverse cotture. Vediamo come si deve procedere.

Si comincia con il lavare, sbucciare le melanzane e tagliarle a fette longitudinali di circa mezzo centimetro.

Disporre le melanzane in uno scolapasta, cospargerle di sale grosso e mettervi sopra un peso per lasciare fuoriuscire la loro acqua. Dopo una mezzora, sciacquare le melanzane sotto l’acqua fredda e strizzarleFriggere le melanzane in olio ben caldo finchè non saranno dorate da entrambe i lati. Sollevare le melanzane e tenerle da parte.Tagliate la cipolla a velo e fatela imbiondire con olio d’oliva, aggiungere la carne macinata e farla rosolare. Sfumare con il vino, salare, pepare , aggiungere un pizzico di cannella e la passata di pomodoro. Lasciare cuocere il ragu con un coperchio per una mezzoraavare e sbucciare le patate, tagliarle a fettine di 3 mm e farle saltare in padella per qualche minuto.

Andiamo ora ad assemblare la moussaka. Imburrare una teglia da forno e ricoprirla con uno strato di patate.Adesso è il momento di stendere ora uno strato di melanzane sovrapponendole l’una all’altra e salare.

Aggiungere uno strato di ragu di carne. Ricoprire lo strato di carne con un altro strato di melanzane e Infine ricoprire il tutto con uno strato di besciamella e spolverizzare con il pecorino grattugiato. nfornare la moussaka a 180° e cuocere per 30 minuti o fino a che la superficie della non sarà gratinata.