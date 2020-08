Quando il formaggio fila in uno scrigno di pane dorato

La mozzarella in carrozza è un piatto tipico della cucina campana. Ma ora è una ricetta diffusa in tutta Italia e nel mondo. Dal sapore unico e croccante. Si chiama così, perchè viene realizzata con il cuore morbido della mozzarella e con delle fette di pane croccante che la avvolgono, proprio come se la portassero in carrozza.

Secondo la ricetta originale napoletana, si dovrebbe preparare con fette di pane casereccio raffermo farcite con mozzarella di bufala, in quanto più grassa e saporita, se non hai a disposizione il primo puoi optare anche per del comune pancarré.

Esistono tante versioni della mozzarella in carrozza, con l’utilizzo di prosciutto cotto o acciughe per la farcia interna. Quella che proponiamo è la versione tradizionale alla maniera dello chef napoletano Andrea Aprea.

Ecco gli ingredienti: 400 grammi di pane casereccio, 400 grammi di mozzarella di bufala, 4 uova, 2 dl di latte intero, 1 dl di olio di oliva, pangrattato (o panko), farina e sale.

Per preparare la mozzarella in carrozza iniziate a rifilare le fette di pane eliminando la crosta. Affettate la mozzarella e distribuitela sulle quattro fette di pane di base, lasciando qualche millimetro di bordo perimetrale libero dal ripieno.

Coprite con le fette di pancarré restanti ed esercitate una pressione col palmo della mano per compattate i tramezzini.

Battete le uova in una pirofila con un pizzico di sale, adagiate all’interno i tramezzini e girateli un paio di volte in modo che assorbano uniformemente l’uovo, anche sui bordi.

Passate i tramezzini prima nella farina e poi nel pangrattato ricoprendoli accuratamente, friggeteli in olio caldo a 170°C girandoli con un mestolo forato, scolateli a doratura, passateli su carta assorbente per fritti e servite immediatamente.