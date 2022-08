Una ricetta semplice da fare in 15 minuti

I paccheri ripieni di alici e fiordilatte sono la ricetta perfetta per una cena veloce senza rinunciare al sapore e al gusto. Per valorizzare al massimo questa ricetta è necessario utilizzare prodotti di assoluta qualità e seguire le indicazioni dello chef e blogger Max Mariola.

Gli ingredienti per i paccheri con alici e fiordilatte

Paccheri di Gragnano (6 paccheri per persona)

Filetti di acciughe del Cantabrico

Crostini per acciughe

Fior di latte

Latte 1/2 bicchiere

Acqua 1/2 bicchiere

Basilico

Olio Extra vergine di oliva

Limone

Sale

Ecco come preparare questa ricetta

E’una ricetta semplicissima da preparare in quindici minuti con pochi e precisi passaggi. Calate la pasta in acqua già portata a ebollizione. Tagliate il fior di latte a pezzettoni. Preparate la salsa bianca versando in una pentola latte, acqua, scorza di limone e basilico. Alzate la pasta e versatela in una ciotola con un po’ d’olio. Preparate il ripieno del pacchero con fior di latte, acciughe e basilico. Farcite i paccheri uno ad uno. Impiattate e guarnite con la salsa al latte, una grattata di limone, pepe nero e granella di crostini.