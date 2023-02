La ricetta della tradizione catanese

Arriva febbraio, arriva la festa di Sant’Agata e a Catania si diventa pazzi per la pasta ‘che cincu pittusa ( con cinque buchi). Fino al martedì grasso sarà una battaglia culinaria a colpi di cincu pittusa.. Il formato di pasta ha veramente cinque buchi. Si tratta di una vera rarità, difficile da trovare. Si tratta di un grande cilindro di pasta – quasi un maccherone – ai cui bordi vengono poggiati in modo simmetrico quattro maccheroncini dal diametro di circa un terzo rispetto a quello centrale. Questo tipo di architettura conferisce al formato di pasta una particolare callosità, diventando anche una perfetta calamita per il sugo.

Ma il vero segreto della “Cincu puttusa” è nel condimento. La ricetta originale prevede involtini, salsiccia e carne di maiale ben cotte in un sugo denso e saporito.

Cincu puttusa, ecco gli ingredienti

500 gr di maccheroni 5 buchi

500 gr di carne di maiale a tocchetti con cotenna

500 gr di salsiccia di suino con semi di finocchio

500 gr di puntine di maiale

4 fette di fesa di vitello

1 litro di passata di pomodoro

200 gr di concentrato di pomodoro

1 cipolla

2 spicchi d’aglio

1 gambo di sedano

4 fette di speck (o prosciutto cotto o crudo)

1 uovo sodo

1 patata

1 carota

2 foglie d’alloro

½ bicchiere di vino rosso

sale q.b.

olio extra vergine d’oliva q.b.

pepe nero q.b.

basilico q. b.

Ecco come preparare la “Cincu puttusa”

Preparate per prima cosa gli involtini con la fesa di vitello che farcirete con speck, una fettina di patata ed una di uovo sodo, un pizzico di sale e pepe e che chiuderete fissandoli con stuzzicadenti o dello spago da cucina. In una padella mettete a rosolare, con olio e poco sale, prima gli involtini di vitello (a piacere si possono realizzare anche delle polpette di macinato di vitello), poi di seguito le puntine ed i tocchi di carne di maiale.

In una pentola capiente, preparate un soffritto con abbondante olio, gli spicchi d’aglio (che toglierete a metà cottura) ed un trito di cipolla, carota e sedano. Aggiungete i pezzi di carne precedentemente rosolati e sfumateli con mezzo bicchiere di vino rosso; lasciatene evaporare la parte alcolica ed aggiungete il concentrato e la passata di pomodoro con circa 1 litro d’acqua. Unite il basilico, l’alloro (che toglierete a fine cottura), il pepe nero ed aggiustate di sale, facendo cuocere il tutto a fuoco moderato e con coperchio per circa due ore.

Solo a metà cottura non dimenticate di aggiungere i nodi di salsiccia perchè più teneri. Quando la carne sarà ben cotta ed il pomodoro risulterà denso, il sugo sarà pronto. Cuocete a questo punto la pasta 5 buchi, in abbondante acqua salata per 10/15 minuti circa (seguite l’indicazione sulla confezione) e conditela con il sugo. Servite i vostri maccheroni guarnendoli con qualche pezzetto di carne e di salsiccia per un piatto degno di un buon pranzo di Carnevale.