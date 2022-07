Si fa con i classici fasoli n'cirata

Può sembrare strano ma la pasta coi fagioli è una minestra diventata il simbolo della cucina estiva palermitana. E’ una semplice pasta con i fagioli borlotti freschi. A Palermo la chiamano pasta coi fasola ‘ncirata. SI tratta di fagioli freschi che si possono comprare nei mercati popolari cittadini ancora avvolti nel loro baccello, l’ncirata, appunto. Il periodo migliore per degustare queste primizie è la fine di luglio, sino ai ai primi giorni di agosto. Per preparare questa minestra di pasta servono pochi ingredienti semplici. Unica “deviazione” possibile è l’utilizzo della “cucuzza”, la zucchina siciliana lunga, per dare un tocco di sapore e di freschezza green alla pietanza.

Fagioli borlotti, ma che pasta usare?

Esiste anche una regola precisa sul tipo di pasta da usare? C’è chi preferisce sminuzzare gli spaghetti e lanciarli a cuocere nella pentola coi fagioli. Ma l’ideale sono gli “attuppatieddi“, i ditali lisci, un formato di pasta dalla dimensione esatta per permettere ai fagioli di insediarsi al loro interno.

Gli ingredienti per la pasta coi fagioli alla palermitana

borlotti freschi già puliti: 500 gr,

cipolla bianca: 1,

carota: 1,

sedano: 1 costa,

aglio: 1 spicchio,

alloro: 2 foglie,

pomodoro piccadilly: 2-3,

zucchina di tenerumi: mezza,

foglie tenerumi: 2 mazzetti,

olio d’oliva extravergine,

sale,

attuppatieddi o spaghetti: 300 gr

Come preparare la pasta coi fagioli alla palermitana

Nettate i borlotti, lavateli e metteteli in una pentola. Aggiungere abbondante acqua, una carota, una cipolla, una costa di sedano, uno spicchio d’aglio e 2 foglie di alloro e un paio di pomodori freschi. Cuocete i fagioli (con la pentola a pressione basteranno 45 minuti, con la pentola tradizionale il doppio). A cottura ultimata, eliminate le foglie di alloro e frullate la carota, la cipolla e il sedano con un po’ d’acqua dei fagioli.

Versate la crema ottenuta nella pentola con i fagioli. A questo punto la base è pronta, non dovete fare altro che aggiungere la zucchina dei tenerumi pelata e tagliata a pezzetti. Lavate le foglie dei tenerumi, tagliate anch’esse a striscioline e aggiungetele ai fagioli. A questo punto si può aggiungere il sale. Alla fine della preparazione si devono aggiungere la zucchina e i tenerumi. Lasciate cuocere per un paio di minuti e poi aggiungete la pasta. A metà cottura, aggiungere un corposo filo d’olio d’oliva nella minestra.