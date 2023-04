Una ricetta vegana per il digiuno della Settimana Santa

Le polpette di ceci e zucchine sono una ricetta perfetta per il periodo della Quaresima. Nel periodo di digiuno e astinenza che precede la Pasqua, anche le abitudini gastronomiche cambiano per rispettare le norme religiose. Una delle principali tradizioni durante la quaresima è quella di astenersi dal consumo di carne rossa, in particolare nelle giornate del Mercoledì delle Ceneri e del Venerdì Santo, il Venerdì prima di Pasqua.

Così il grande patrimonio dell’agroalimentare italiano ci offre mille opportunità per cucinare in modo gustoso, nel rispetto delle tradizioni religiose. Le polpette di ceci e zucchine sono una ricetta semplice da preparare ma molto saporita. Le polpette che prepareremo non contengono uova, carne e derivati del latte.

Gli ingredienti per le polpette di ceci e zucchine

Ceci 200 Gr

Foglie Di Alloro 2

Zucchine 80 Gr

Farina 4 Cucchiai Da Tavola

Pane Grattugiato 2 Cucchiai Da Tavola

Sale 1 Pizzico

Olio Di Arachidi Q.B.

Pane Grattugiato Q.B.

Come preparare le polpette di ceci e zucchine

Versa i ceci secchi in una ciotola, copri con acqua e lascia a bagno per 12 ore (ad esempio tutta la notte). Dopo l’ammollo scola, versa in pentola, aggiungi le foglie d’alloro e copri d’acqua. Lascia cuocere in pentola per 40 minuti o in pentola a pressione per 20 minuti. Se vai di fretta, al posto dei ceci secchi puoi usare dei ceci in barattolo (400 g).

Quando i ceci saranno cotti, scola e passali con un passaverdura direttamente in una ciotola.

Lava la zucchina ed elimina le due estremità. Con una grattugia a fori larghi grattugia la zucchina ed aggiungila alla purea di ceci. Aggiusta di sale, mescola ed unisci al composto di verdure la farina e due cucchiai di pane grattugiato. Se ti va, puoi aggiungere adesso qualche spezia o erba aromatica. Impasta con una forchetta fino ad ottenere un composto omogeneo. Poi, con le mani umide, forma le polpette della dimensione di una noce. Ripassale poi nel pane grattugiato.

Versa l’olio di arachidi in una pentola o nella friggitrice e portalo a temperatura adatta alla frittura (circa 180°C). Se non hai a disposizione il termometro, puoi verificare la temperatura dell’olio facendo la prova stecchino: se immergendolo nell’olio, si formano delle bollicine, l’olio è a temperatura giusta. Metti in padella poche polpette alla volta, girale ogni tanto e, quando saranno dorate, scola e poggia su della carta assorbente. Puoi cuocere le polpette di ceci e zucchine in forno a 180°C per 15-20 minuti, irrorando la superficie con dell’olio. Aggiungi qualche granello di sale sulla superficie e servi ben calde.

