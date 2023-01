Una ricetta della tradizione contadina

La zuppa di ceci non vi basta? Allora aggiungete della salsiccia per ottenere una variante gustosa rispetto alla versione tradizionale. La salsiccia arricchirà di sapere la vostra zuppa e la renderà sostanziosa. Questo è un piatto perfetto per il clima invernale, dallo stile rustico e sicuramente saporito: è un piatto da preparare quando si ha voglia di una zuppa calda e al tempo stesso succulenta.

Gli ingredienti per la zuppa di ceci e salsiccia

180 g Ceci secchi

2 spicchi Salsiccia

5 fette Cipolle

6 Pomodorini

1/2 spicchio Aglio

4 foglie Alloro

1 pizzico Sale

q.b. Olio extravergine d’oliva

Ecco come preparare questa zuppa

La prima cosa da fare è iniziare a trattare i ceci. La sera prima si devono mettere in una ciotola con una presa di sale e coperti di acqua. I ceci vanno lasciati in ammollo per tutta la notte. Il mattino successivo, si devono risciacquare e messi in una pentola da ricoprire di acqua di almeno 3-4 dita oltre la loro superficie. Mettere sul fornello e far cuocere a fiamma bassa. Quando poi risulteranno ammorbiditi (o a metà cottura), aggiungere tutti gli odori ovvero le foglie di alloro, la cipolla a fette, l’aglio a fettine e i pomodorini tagliati in quarti e privati dei semini interni. Ma per il procedimento completo clicca QUI.

Nel frattempo, in un altro tegame far rosolare le salsicce con un filo d’olio extravergine d’oliva. Quindi unirle alla zuppa di ceci. Continuare la cottura per altri 20 minuti circa. Aggiustare di sale ed aggiungere un bel giro di olio extravergine di oliva.

Qualche minuto prima di spegnere il fornello, tirare fuori le salsicce, disporle su una spianatoia e con l’aiuto di un coltello tagliarle a fette. Rimettere le salsicce a fette nella zuppa e rimestare. Spegnete, impiattare e servire la zuppa di ceci con salsiccia ben calda.