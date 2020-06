Nozze perfette tra il pesce azzurro e il pomodorino di Pachino

La polpetta è un classico della cucina italiana. Ma se arrivate dalle parti dello Stretto di Messina, la versione obbligatoria è quella che vede per protagonista il pesce azzurro per antonomasia: la sarda.

Parecchi studi scientifici, ci ricordano quanto sia importante una corretta alimentazione. Il pesce azzurro è un toccasana per il nostro sistema cardiocircolatorio, senza compromettere per nulla il gusto e il sapore di una tradizione gastronomica forte e decisa come quella nostrana. In realtà, le polpette di sarde al sugo, sono un piatto della tradizione palermitana, semplice e gustosissimo, ricco di profumi ed anche economico.

Le nozze tra le polpette di sarde e il sugo di pomodoro sono un connubio delizioso: cuocendo con le polpettine, la passata di pomodoro, verrà insaporita dall’aroma del pesce azzurro, creando un sugo molto saporito, perfetto anche per condire la pasta.

Ecco gli ingredienti per 4 persone: 300 gr. sarde “allinguate” (traduzione dallo slang siculo: sfilettate); 4 cucchiai di pan grattato; 4 cucchiai di caciocavallo o parmigiano grattugiato; 2 cucchiai di mentuccia fresca tritata; del prezzemolo fresco tritato; due cucchiai di passolina e pinoli (uva passa e pinoli); 1 buccia grattugiata di un limone; 1 uovo intero; 1 spicchio d’aglio tritato finissimo; sale e pepe a piacere; olio per friggere e salsa di pomodorini di Pachino.

La preparazione avviene così: Tritare grossolanamente le sarde diliscate togliendo qualche spina rimasta e le code.Mescolare con il resto degli ingredienti, avremo un impasto molto morbido. Mettere l’olio nella padella e friggere le polpettine, prendendole a cucchiate. Metterle in un piatto su carta assorbente. Nel frattempo fare un breve soffritto con uno spicchio d’aglio tritato sottilissimo e olio d’oliva. Aggiungere una bottiglia di passata di pomodoro aggiustare di sale e lasciare sobbollire per 5 minuti. Aggiungere le polpettine e fare cuocere ancora per 10 minuti a fuoco bassissimo. Le polpette di sarde al sugo si devono servire ben calde.