Un primo piatto veloce e semplice da preparare

I rigatoni alla cenere sono un primo piatto veloce e molto saporito. Il segreto di questa pasta cremosa e “piccante” è l’unione tra gorgonzola e olive nere. Un connubio che soltanto all’apparenza è strano.

Ecco gli ingredienti per la nostra pasta alla cenere: rigatoni 320 g, Gorgonzola dolce 180 g, Olive nere (denocciolate) g 40, Panna fresca liquida 120 g, Sale fino q.b. Pepe nero q.b.

Adesso spieghiamo come procedere. Per preparare la pasta alla cenere cominciate dalle olive. Versatele nel boccale di un mixer e frullatele grossolanamente. A questo punto mettete sul fuoco una pentola d’acqua da salare a bollore, per cuocere la pasta e nell’attesa occupatevi del gorgonzola. Eliminate la crosta del formaggio e tagliatelo a dadini. Poi versatelo in una padella insieme alla panna fresca liquida. Accendete il fuoco dolce e lasciate sciogliere, mescolando di continuo. A questo punto cuocete la pasta; dovrete scolarla 2-3 minuti prima di quanto indicato sulla confezione. Quando sarà pronta, scolatela direttamente nel condimento. aggiungete un mestolo d’acqua della pasta e ultimate la cottura in padella mescolando spesso. A fine cottura unite il battuto di olive e mescolate per bene con una grattata di pepe nero.