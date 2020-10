Alternativa al più tradizionale dei condimenti, il ragù di cavolfiore ha sapori forti e decisi

Il ragù di cavolfiore è l’alternativa vegana al più tradizionale dei condimenti per la pasta. Una bella spaghettata con questo condimento dalla consistenza granulosa e piacevole al palato è il miglior rimedio per mettere da parte il ragù tradizionale.

Per realizzare il ragù di cavolfiori servono anche cipolle, carote e pomodoro. Per chi non vuole rinunciare a un tocco di sapore in più, segnale verde per una spolverata di parmigiano.

Gli ingredienti per la nostra spaghettata vegana sono: un cavolfiore, una cipolla, due carote, due cucchiai di concentrato di pomodoro, 400 g di polpa di pomodoro, due cucchiai di erbe provenzali, Olio extravergine di oliva q.b., Sale e pepe, Basilico fresco. E’ consentita anche una spolverata di parmigiano.

Per preparare la spaghettata iniziaamo dal ragù di cavolfiore. Lavate le carote, sbucciatele con un pelapatate e tagliatele a pezzettoni, poi tagliate a pezzi anche la cipolla e tritate il tutto nel tritatutto, azionandolo un paio di secondi per volta fino ad ottenere un trito grossolano e mettetelo da parte.

Dividete il cavolfiore in cimette e tritatelo nel tritatutto fino a ottenere dei pezzettini molto piccoli. Fate soffriggere le erbe in una padella antiaderente con un goccio di olio, quindi aggiungete il trito di cipolla e carota, unite un pizzico di sale e lasciate cuocere a fuoco vivo per 3-4 minuti. Versate in padella anche il cavolfiore e fate saltare il tutto per altri 2-3 minuti, quindi aggiungete il concentrato e la polpa di pomodoro, condite con sale e pepe; allungate con mezzo bicchiere di acqua o brodo vegetale e portate a bollore. A questo punto si inizia a cuocere. Raggiunto il bollore coprite il vostro ragù con un coperchio e fate cuocere per 15-20 minuti. Nel frattempo cuocete gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolateli al dente e saltateli in padella con il condimento. Decorate ciascun piatto con qualche foglia di basilico fresco.