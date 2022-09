Tostati e croccanti, da preparare soltanto con una padella di ferro

Si chiamano spaghetti all’assassina ma non hanno mai ucciso nessuno. Però sono buoni da morire. Gli spaghetti all’assassina sono diventati uno dei piatti simbolo della cucina barese. Forse anche qualcosa di più, un rito da rispettare religiosamente, tanto che a Bari è stata fondata un’Accademia degli spaghetti all’assassina. La storia di questo piatto è abbastanza recente: la prima “assassina” risale soltanto agli anni Sessanta.

Spaghetti all’assassina, ecco perchè si chiamano così

L’assassina, per essere tale, deve avere delle caratteristiche precise. A fine cottura, gli spaghetti dovranno essere bruciacchiati, croccanti e soprattutto piccanti, ma tanto tanto piccanti. La cottura va eseguita direttamente in una padella di ferro. Bando alla pentola per bollire gli spaghetti: devono essere tostati e risottati in padella. La ricetta originale è stata codificata e registrata dall’Accademia dell’Assassina.

Gli ingredienti dell’Assassina

320 grammi di vermicelli o spaghetti,

400 grammi di passata di pomodoro,

concentrato di pomodoro,

olio,

aglio,

un tocco di zucchero

Ecco come si fa l’assassina a regola d’arte