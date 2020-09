Un primo piatto da servire cremoso ma senza la panna

Con l’arrivo dell’autunno sulle nostre tavola arriva sua maestà il fungo. Un alimento pregiato e versatile che si può utilizzare in antipasti, primi, insalate o secondi piatti. Una delle specialità più succulente è l’abbinamento dei funghi con la pasta.

Le nozze perfette sono quelle tra funghi e tagliatelle. Alla fine, con un po’ di cura e precisione, si otterranno delle tagliatelle gustose e cremose, senza utilizzare neanche un goccio di panna.

Per ottenere una pasta cremosa ci sono dei piccoli trucchi. Basta semplicemente trifolare i porcini o i funghi che avete scelto per pochi minuti e frullare una parte dei funghi. Grazie a questa tecnica si crea un condimento cremoso senza l’aggiunta di grassi.

Ecco gli ingredienti per la nostra ricetta: 320 gr di tagliatelle fresche o pappardelle, 450 gr di funghi porcini, 200 ml circa di brodo vegetale, 2 spicchi d’aglio, olio extravergine, prezzemolo fresco, sale e pepe nero.

Per preparare il condimento per le tagliatelle, iniziate con il pulire i funghi. Non vanno sciacquati sotto acqua, ma puliti eliminando la terra con un panno umido. Eliminate un pochino di corteccia dal gambo e portate via il pezzettino finale di terra. Affettate i funghi. Adagiate in una padella con le teste di aglio sbucciate e leggermente schiacciate, insieme a tre cucchiai di olio estravergine. Fateli sfrigolare in padella per farli trifolare, insieme a un po’ di prezzemolo finemente tritato. La cottura non deve superare i cinque minuti.

Prelevate la metà dei funghi, inserite in un boccale con qualche cucchiaio di brodo vegetale e frullate ad immersione. Se necessario aggiungete un pochino ancora di brodo per ottenere una crema vellutata.

Cuocete la pasta al dente, scolatela senza romperla e adagiatela direttamente in una padella, dove avrete disposto precedentemente la crema di funghi, stemperata con un paio di cucchiai di brodo su fuoco dolce.

Saltate le tagliatelle ai funghi a fuoco lento, amalgamando la crema alla pasta senza romperla, roteando la padella. Se necessario aggiungete un paio di cucchiai di brodo. A fine cottura aggiungete i funghi interi e una manciata di prezzemolo tritato. Le tagliatelle ai funghi vanno servite belle caldi, con una spolverata di prezzemolo fresco e un pizzico di pepe nero macinato.