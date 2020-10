Una zuppa di ceci è quel che ci vuole con i primi freddi. Ma per dare un tocco di sapore in più, alla vellutata di ceci si possono aggiungere degli ottimi gamberi. O in alternativa degli scampi. Il risultato è un piatto dai grandi sapori.

Abbinare i legumi ai crostacei sembra una forzatura. In realtà è un connubio che appartiene alla cucina meridionale, in particolare a quella pugliese. Con un piccolo sforzo di fantasia, questa pietanza per nulla complessa, porta gioia e felicità a tavola.

Ecco gli ingredienti per la vellutata di ceci e gamberi: 800 g ceci ( 300 g se secchi), 20 scampi (o gamberi), 2 spicchi d’aglio, rosmarino, olio evo, sale e pepe.

Per realizzare la ricetta, il primo passo è la scelta dei ceci. Si possono utilizzare per la vellutata sia quelli secchi, sia quelli in scatola. Ovviamente, cambia la procedura.

Utilizzando ceci secchi, mettili a bagno in acqua fredda almeno 12 ore prima di iniziare il procedimento.

Se scegli di usare i ceci in scatola, inizia facendo soffriggere in casseruola l’aglio sbucciato e il rosmarino con dell’olio. Scola i ceci e versali nella pentola facendo in modo da farli insaporire, lasciali andare a cottura media per qualche minuto. Copri i ceci con abbondante acqua, elimina il rosmarino, e porta a bollore, abbassa la fiamma e continua la cottura in modo da far lessare i legumi finché teneri. A cottura ultimata, aggiungi il sale necessario e controlla che non ci sia troppa acqua. In questo caso, continua la cottura a fiamma alta per qualche minuto senza uso di coperchio. Quando cotti frulla per ottenere una crema liscia.

Durante la cottura dei ceci, pulisci gli scampi aiutandoti con un paio di forbici da cucina. Elimina la testa e, successivamente, incidi la parte inferiore del carapace con un taglio longitudinale esponendo la parte carnosa ma lasciando attaccata la coda.

In una padella scalda un filo d’olio in cui cuocere gli scampi a fuoco vivo per un minuto.

Servi la crema di ceci in un piatto condendo con un filo d’olio. Puoi servire gli scampi su uno spiedo adagiato nel piatto, una macinata di pepe e del rosmarino fresco.