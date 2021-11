Trovato infreddolito, ma incolume

Traversata Como – Ragusa a bordo della propria mountain bike, ma perde l’orientamento.

60enne rintracciato dai Carabinieri al Comune di Mandanici (ME)

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Messina–Sud, supportati nelle ricerche da quelli delle Compagnie di Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Milazzo, hanno rintracciato un 60enne che, a bordo della propria mountain bike, era partito da Como, in Lombardia, con direzione Ragusa, per una lunga traversata in bicicletta.

Dormito in un ovile

Leonardo Naglieri, che da Como stava andando a trovare dei parenti in bici, avendo perso l’orientamento aveva dormito in un ovile dove è stato trovato dai militari dell’Arma.

Nei giorni precedenti aveva fatto diverse tappe fermandosi in vari B&B e alberghi, ma nell’ultimo tragitto, dopo essere partito da Capo Milazzo diretto a Mandanici, ha perso l’orientamento e stremato si è rifugiato proprio in un ovile dove i militari dell’Arma di Messina Sud guidati Ettore Pagnano lo hanno ritrovato e aiutato.

Perde l’orientamento, i carabinieri lo aiutano

Anche a causa del maltempo e di una densa nebbia, ha perso l’orientamento. Nella serata di ieri durante la tappa dalla località Capo Milazzo al Comune di Mandanici, il ciclista 60enne, nei pressi della località Pizzo Croce tra Santa Lucia del Mela e Fiumedinisi ha perso l’orientamento contattando la moglie a Como.

Dopo la chiamata pervenuta alla Centrale operativa del Comando Provinciale di Messina, i Carabinieri hanno messo in moto la macchina dei soccorsi.

I militari della Stazione di Mandanici, grazie alla conoscenza dell’area e con l’ausilio di personale della Polizia locale e del Corpo Forestale, sono riusciti a rintracciare il 60enne. Infreddolito, ma fortunatamente incolume, l’uomo è stato trasportato nella sede dei Carabinieri di Mandanici per l’assistenza del caso.