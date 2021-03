l'iniziativa della capogruppo di fratelli d'italia all'ars

Pazienti in gravidanza, presunti casi di non applicazione dei protocolli anti-Covid19 all’ospedale Papardo

Interrogazione presentata da Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars

Una paziente sarebbe stata allontanata dal proprio bambino

Una interrogazione a risposta scritta al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore regionale per la Salute Ruggero Razza è stata presentata da Elvira Amata, capo gruppo di Fratelli d’Italia all’Ars, per conoscere se nell’ospedale ‘Papardo’ di Messina sono stati rispettati i protocolli previsti dall’attuale emergenza sanitaria da Covid-19 relativi alle misure di prevenzione, al contenimento dei contagi sul percorso delle pazienti ostetriche gravide e puerpere.

La presunta mancata applicazione delle linee guida per le puerpere

“Ho appreso informalmente di presunti casi di mancata applicazione delle direttive e delle linee guide nella gestione del periodo perinatale tra madre figlio proprio nell’azienda ospedaliera ‘Papardo’ di Messina – dice Elvira Amata – dove sembrerebbe che una paziente positiva al Covid-19 ma asintomatica, a causa della distanza che intercorre tra il plesso di neonatologia e l’area dedicata al ricovero delle partorienti positive, malattie infettive, sia stata allontanata dal proprio bambino, non potendo di fatto allattarlo”.

Le direttive per le pazienti

“Pertanto – conclude Amata – vogliamo sapere se e quali provvedimenti si intendono porre in essere per accertare il rispetto dei contenuti della direttiva regionale sul percorso delle pazienti ostetriche gravide e puerpere in relazione a Covid-19 e quali provvedimenti si intendano prendere in caso di accertate inadempienze”.

Intanto 595 nuovi positivi al Covid19

Secondo gli ultimi dati disponibili, relativi a ieri – vengono diffusi ogni giorno nel pomeriggio – sono 595 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 22.842 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 2,6%, praticamente stabile rispetto al giorno precedente alla rilevazione. La regione ieri era decima nel contagio.

Le vittime e i nuovi contagi

Le vittime sono state 18 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.272. Il numero degli attuali positivi è di 14.202, con una diminuzione di 1.197 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.774.