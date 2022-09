Rosario Raffa è caduto dalla moto in Piemonte

Un giovane siciliano emigrato ha perso la vita in un incidente stradale al nord. Si tratta di Rosario Raffa, 18 anni, originario di Messina ma da tempo stabilito nella zona del Novarese. Ed è proprio qui che ha perso la vita a bordo della sua moto.

La tragedia sulla provinciale novarese

Il giovane avrebbe compiuto 19 anni tra qualche giorno. Stando alle prime evidenze pare si tratti di un incidente autonomo ma su questo sono in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia municipale. Rosario Raffa è stato trovato riverso sull’asfalto in via Biandrate a Novara lungo la strada provinciale per San Pietro Mosezzo. Pare che stesse in sella alla sua moto quando all’improvviso ne ha perso il controllo.

I soccorsi inutili

Sul posto i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo in ogni modo, poi la corsa all’ospedale più vicino della città. Una volta giunto al nosocomio però il suo cuore ha smesso di battere.

Diviso tra studi e carriera artistica

Il ragazzo studiava all’istituto Casorati di Novara e ha lavorato come fattorino. La sua aspirazione era quella di sfondare come rapper e dj. Solo da qualche giorno era tornato al nord dopo una breve vacanze di ritorno nella sua Sicilia dove era stato con i parenti.

Ieri altra tragedia

Appena ieri un’altra giovane vita spezzata nelle strade siciliane, vittima di un tragico incidente stradale in questa lunga estate costellata da tante morti sull’asfalto. A perdere la vita Giovanni Catanzaro, 25 anni, originario di Giarre nel Catanese ma residente a Riposto. In sella alla sua potente moto Hornett poco dopo l’una si è andato a scontare contro un’auto lungo la strada che collega Giarre a Santa Venerina.

Tre giorni fa l’ennesima vittima

Appena tre giorni fa è morto all’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo quasi un mese di agonia un altro giovane che era rimasto vittima di un incidente stradale. Esattamente dopo 26 giorni è morto il 23enne che era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Fulgatore, in provincia di Trapani. La vittima è Alessio Campo, che era stato trasferito all’ospedale di Villa Sofia, a Palermo dopo essere stato coinvolto, il 3 agosto scorso, nello scontro tra la sua moto e un’auto. Le ferite riportate si sono rivelate gravissime e nelle ultime ore le sue condizioni sono precipitate, fino al decesso.