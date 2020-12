Indagini in corso

Un grosso incendio avvenuto nelle prime ore di questa mattina a Terme Vigliatore (Me) ha distrutto un magazzino di proprietà di una famiglia cinese. In via Tonnarella le fiamme hanno distrutto il locale. Il rogo ha reso necessaria l’evacuazione delle famiglie residenti nello stesso stabile. Le fiamme si sono propagate anche fuori dal negozio, danneggiando la facciata dell’edificio.

Sul posto, dalle cinque di stamani, stanno operando alcune squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Milazzo e Patti. Sulle cause dell’incendio indagano i carabinieri.

Dalle 5.30 di questa mattina i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo e del Distaccamento di Patti sono impegnati per estinguere il vasto incendio che ha coinvolto il negozio a Terme Vigliatore. In supporto alle squadre è partita anche la autobotte dalla centrale di Messina assieme ai funzionari per coordinare le squadre. Sul posto presenti anche Polizia e Carabinieri.