DA DOMANI (21 DICEMBRE)

Domani martedì 21 dicembre alle 10,00 aprirà a Messina, a piazza Cairoli, un nuovo ristorante KFC – Kentucky Fried Chicken. Si tratta del primo ristorante del brand a Messina e il settimo in Sicilia, regione strategica per lo sviluppo di KFC nel nostro Paese. Con la nuova apertura salgono a 56 i locali KFC in Italia.

36 nuovi posti di lavoro

Un’apertura attesa nella città dello Stretto e che vedrà la presenza delle massime istituzioni del territorio. Il ristorante crea 36 nuovi posti di lavoro ed è gestito in franchising dalla ZR srl, società nata per volontà della Zenith SPA di Messina, importante realtà nei servizi di outsourcing per le grandi catene alberghiere e con migliaia di dipendenti in Italia, e dalla Fratelli Raffa, storica azienda nel settore della rosticceria tradizionale e della ristorazione veloce.

“Questa è stata una scelta “di territorio” e di merito da parte della nostra azienda – spiega l’amministratore di ZR srl Andrea Raffa – per fornire risposte occupazionali significative in una città come Messina, alle prese con tante difficoltà nell’ingresso nel mondo del lavoro e che reclama a gran voce nuove opportunità, soprattutto per i più giovani. Altrettanto significativa è poi la scelta di volersi collocare proprio a Piazza Cairoli, crocevia di tante persone provenienti anche dalla provincia e dalla vicina Reggio Calabria ma allo stesso tempo sede ideale per la presenza del nuovo ristorante, che contribuisce così a sostenere e potenziare le attività del cuore commerciale della città di Messina”.

76 posti a sedere, aperto fino a mezzanotte

Il ristorante di Messina offre 76 posti a sedere ed è aperto tutti i giorni dalle 11 a mezzanotte. La versatilità dei servizi nei ristoranti KFC risponde alle esigenze di clienti sempre più abituati a una dimensione multichannel: e così è possibile ordinare attraverso i chioschi presenti in sala, che consentono massima comodità, velocità e sicurezza nella fase di scelta e ordinazione dei prodotti, e utilizzare il servizio di clicca e ritira attraverso la APP di KFC Italia.

Il pollo fritto del Colonnello

Il pollo di KFC viene preparato ogni giorno a mano dai cuochi KFC nelle cucine dei ristoranti, con cura e attenzione per offrire un prodotto fragrante e di qualità. La famosa Original Recipe inventata dal Colonnello Sanders è composta da 11 erbe e spezie, un mix ancora oggi segreto, mescolato alla panatura del pollo con l’osso, che noi in KFC chiamiamo COB, Chicken On the Bone – e di altri prodotti KFC. Il risultato? Un pollo fritto servito nel famoso bucket, l’iconico contenitore di KFC.

Ma non solo Original Recipe. Da KFC anche le famose Hot Wings, le alette di pollo fritto piccanti, i Tender, filetti di pollo fritto nella versione Crispy, e nella versione con la sua Original Recipe. Poi il Colonel’s Burger, un panino gourmet “intitolato” al fondatore di KFC, e il Kiss Burger, il nuovo panino in menu fino a gennaio 2022, dove al filetto Original Recipe si aggiungono due golose onion rings, doppio cheddar e bacon croccante. E per chi nel panino cerca un gusto piccante, ecco lo Zinger, dove il filetto di pollo fritto ha una panatura Hot & Spicy.

E poi contorni che si trovano solo da KFC come il soffice purè, insieme alla famosa salsa Gravy con cipolla e pepe nero, o le pannocchie. Ma anche le patatine, le insalate, i dolci e i gelati. E un caffè per finire. A completare il tutto, bibite a volontà, grazie alla formula free refill di KFC: con il servizio alla spina il bicchiere si può riempire tutte le volte che si vuole, scegliendo fra le diverse bibite disponibili per accontentare i gusti di tutti.