La furia del maltempo si è abbattuta, con tutta la sua veemenza, nella Sicilia orientale. La situazione peggiore è nel Messinese, dove una bomba d’acqua ha causato l’esondazione di un torrente: Zafferia è invasa da un pericoloso fiume di acqua e fango che ha tagliato in due la comunità e ci sono diverse famiglie isolate.

Famiglie isolate

Tantissime le richieste di aiuto arrivate ai vigili del fuoco ed alla Protezione civile che hanno inviato mezzi e personale per soccorrere le persone.

Allagamenti a Ganzirri, fango sulla A19

Il sindaco di Messina ha emesso una ordinanza per chiudere ville, parchi e cimiteri almeno fino a quando la situazione non migliorerà ma al momento ci sono moltissime criticità. Allagamenti si sono verificati nell’area di Ganzirri. Problemi anche in autostrada, sulla A18, dove si procede ad una sola corsia tra Tremestieri e Roccalumera.

Grandine nel Catanese

Una fitta grandinata si è abbattuta nel Catanese: colpiti, come segnalato dai vigili del fuoco, alcuni paesi etnei del versante Sud-Est. I pompieri sono stati impegnati in numerosi interventi di soccorso, in particolare nei comuni di San Giovanni la Punta, Trecastagni, Gravina di Catania sono stati soccorsi molti automobilisti bloccati nelle loro auto in panne. Oltre alle squadre della sede centrale del Comando e dei Distaccamenti Nord e Sud, al lavori ci sono anche i sommozzatori dei Nucleo di Catania e le squadre dei distaccamenti di Acireale e Riposto.

Esondazione a Riposto

A Riposto, nella zona Torre Archirafi, si è registrata la piena di un torrente. “Al momento la situazione è sotto controllo e sul posto è ancora presente la squadra del Distaccamento di Riposto” spiegano dal comando dei vigili del fuoco di Catania.

Pioggia nel Siracusano

Il maltempo è arrivato anche nel Siracusano ma con meno intensità rispetto alle altre città della Sicilia orientale.

Video di Renato Coletta