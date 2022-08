Proseguono i controlli

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo (ME) hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle isole Eolie a Lipari, Vulcano, Santa Marina Salina, Filicudi e Stromboli e a Panarea. I controlli con l’ausilio dei militari di rinforzo destinati per la stagione estiva, e dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Milazzo. È scattato un arresto oltre a diverse denunce e multe. I controlli su strada

Uomo palpeggia una donna

In particolare nell’isola di Salina i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo per il reato di violenza sessuale, in quanto, poco prima dell’intervento dei militari, aveva palpeggiato una donna mentre stava ballando all’esterno di un locale. L’uomo, subito individuato, è stato arrestato dai militari dell’Arma.

Alimenti in cattivo stato in un ristorante

I militari della Stazione Carabinieri di Salina hanno denunciato il titolare di un’attività di ristorazione per aver commercializzato sostanze alimentari nocive e per aver somministrato alimenti in cattivo stato di conservazione, sequestrando 2 chili di tonno rosso.

I controlli su strada

Sempre a Salina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato una persona per guida sotto l’influenza di alcool, poiché, controllata alla guida della propria autovettura e sottoposta all’accertamento tramite etilometro, è risultata positiva con un tasso alcolemico ben superiore ai limiti previsti. A Vulcano denunciate due persone per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti, poiché, controllate alla guida delle proprie autovetture ed invitate a sottoporsi al previsto accertamento, si sono opposte e una persona per guida sotto l’influenza di alcool. Sono state elevate 41 sanzioni relative al codice della strada, tra cui alcune per guida sotto l’influenza di alcool, la mancanza di copertura assicurativa e di revisione, la mancanza di documenti di guida, l’uso del cellulare alla guida, il mancato uso del casco su ciclomotore e l’inosservanza dei segnali di obbligo, divieto o limitazioni nei centri abitati.

I controlli anche in mare

I Carabinieri della Motovedetta hanno sanzionato due persone impegnate nella navigazione notturna senza fare uso dei prescritti segnali luminosi tali da creare pericolo di sinistri marittimi.