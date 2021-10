Patti, Gioiosa Marea, controlli, arresti, denunce, droga, segnalazioni

I carabinieri del comando provinciale di Messina hanno intensificato i controlli in alcuni territori sul fronte del contrato ai reati in genere e alle verifiche delle disposizioni anti-covid in vigore. Il bilancio è di due persone arrestate, un esercizio pubblico chiuso, quattro segnalati in prefettura e svariate sanzioni elevate per violazioni al codice della strada.

I controlli della compagnia di Patti

I carabinieri della compagnia di Patti hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali. I militari della stazione di Santa Domenica Vittoria hanno arrestato B.S., 55enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura. L’uomo è stato condannato per reiterati episodi di maltrattamenti in famiglia, da lui commessi contro l’ex moglie tra agosto 2017 e novembre 2019. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Messina Gazzi per scontare 2 anni e 7 mesi di reclusione. La stazione di Gioiosa Marea, invece, ha arrestato C.T.P., 45enne, condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso nel 2010. Per lui sono scattati i domiciliari per scontare 6 mesi di reclusione.

Denuncia e chiusura locale

I carabinieri della stazione di Brolo hanno denunciato un uomo di 35 anni, sottoposto ai domiciliari, perché durante un controllo ha rivolto una minaccia ai militari dell’Arma intervenuti nella sua abitazione. A Patti invece si è proceduto con delle sanzioni amministrative nei confronti del titolare di un esercizio pubblico di 48 anni. Durante il controllo sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie oltre a molteplici inottemperanze agli obblighi di legge imposti per la gestione di un’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande. All’uomo sono state elevate 9 sanzioni amministrative per complessivi 5.372 euro e gli è stata intimata la sospensione dell’attività fino alla necessaria ispezione che sarà effettuata dall’Asp.

I controlli su strada

Moltissimi anche i controlli su strada con posto di blocco. Tra Patti e Gioiosa Marea sono stati segnalati alla prefettura 4 giovani perché assuntori di sostanze stupefacenti. Sono stati complessivamente sequestrati oltre 10 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana. Durante il servizio si è proceduto al controllo di 117 persone e 76 veicoli, di cui 2 sequestrati perché privi della copertura assicurativa, elevando 8 sanzioni relative a infrazioni al codice della strada. Ancora tra Capizzi e Mistretta identificate oltre 90 persone di cui 20 con precedenti di polizia e 70 autovetture, elevando delle sanzioni al codice della strada per un ammontare di circa 500 euro.