Convegno dell’Ordine degli Architetti di Palermo, il 29 settembre ore 15

Un convegno con esperti di settori diversi per illustrare l’importanza di uno dei progetti italiani più ambiziosi della storia moderna e contemporanea: il Ponte sullo Stretto di Messina. Un’infrastruttura di cui si discute da tantissimo tempo e su cui il dibattito è oggi più che mai aperto.

Il convegno all’Università di Palermo

Il titolo dell’incontro è “Il ponte di Messina: perché e come si può fare”. La conferenza, organizzata dall’Ordine degli Architetti di Palermo in collaborazione con l’Università di Palermo che ospita l’evento, si terrà mercoledì 29 settembre 2021 alla Sala Margherita De Simone, presso il Dipartimento di Architettura (Edificio 14 di Viale delle Scienze), a partire dalle ore 15.

Allo stesso tavolo, alcuni tra i massimi esperti in materia, in prima linea negli studi di progettazione dell’opera.

“Sarà un’occasione per analizzare il tema sotto vari aspetti da quelli strutturali, a quelli urbanistici, trasportistici e socio economici. Alla fine delle relazioni apriremo il dibattito”, dice il Presidente dell’Ordine degli Architetti che modererà il confronto. Sugli aspetti strutturali interverranno gli ingegneri , un’autorità internazionale in materia di ponti, componente del Comitato scientifico della “Ponte Stretto di Messina SpA” e che ha fatto parte del gruppo di progettazione del Ponte. Degli aspetti urbanistici, parlerà l’architetto che ha fatto parte del gruppo di studio sugli aspetti urbanistici, paesaggistici e territoriali del Ponte di Messina. L’ingegnere affronterà invece tutti gli aspetti trasportistici e il professore , da sempre fautore della realizzazione di questa grande opera, illustrerà i vantaggi che l’infrastruttura potrebbe determinare per l’economia del Paese. Ingresso solo esibendo il green pass.

I relatori

Enzo Siviero, ingegnere, professore emerito di “Ponti e grandi strutture”, rettore dell’Università eCampus, tra i maggiori esperti della materia, direttore della rivista “Galileo” e componente del Comitato scientifico della “Ponte sullo Stretto di Messina SpA”, la società che dal 1981 al 2013 si è occupata della progettazione e dell’appalto del Ponte sullo Stretto di Messina.

Fabio Brancaleoni, ingegnere, professore ordinario di Scienza delle Costruzioni, in quiescenza. Consulente GPM per gli studi di fattibilità del Ponte (1974-1979), consulente Stretto di Messina SpA per studi di fattibilità, progetto di massima, progetto di gara (1982-2002), consulente Eurolink per il progetto definitivo (2007-2011).

Francesca Moraci, architetto, urbanista, professore ordinario alla Facoltà di Architettura dell’Università di Reggio Calabria, che per conto della società “Ponte Stretto di Messina SpA”, ha studiato gli aspetti urbanistici, territoriali e ambientali connessi alla realizzazione dell’opera.

Pietro Busetta, economista e professore in quiescenza di Statistica economica all’Università di Palermo che sulla questione meridionale e la necessità del Ponte di Messina per il rilancio dell’economia italiana ha all’attivo diverse pubblicazioni (l’ultima “Il lupo e l’agnello”, Rubettino Editore, 2021).

Roberto Di Maria, ingegnere, esperto dei trasporti ha curato gli aspetti trasportistici della realizzazione del Ponte di Messina.

Domani un convegno anche a Messina

Ci sarà domani (sabato 25 settembre) alle 9,30, presso la sede dell’Ordine degli Architetti in via Ghibellina n.12 a Messina, un l’incontro/dibattito fra relatori e giornalisti dal titolo: “Ponte sullo Stretto di Messina: tutti contro uno. Dialogo con la stampa per sfatare i luoghi comuni sul ponte”.

Saranno presenti nella sede dell’ordine:

Enzo Siviero | ingegnere, architetto e docente universitario. Rettore dell’ateneo telematico e-Campus.

Giovanni Mollica | ingegnere ed esperto di trasporti. Meridionalista convinto e tenace.

Bruno Copat | geologo. Ha partecipato agli studi geologici e geotecnici nelle profondità dello Stretto.

Roberto Di Maria | ingegnere trasportista. Responsabile di “Sicilia in Progress”.

Salvatore Mondello| architetto, assessore ai LLPP del Comune di Messina.

Introducono e moderano il dibattito gli architetti:

Pino Falzea | Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina |

Clara Stella Vicari Aversa | Vicepresidente Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina

Anna Carulli | Presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo

0re13:30 | Chiusura dei lavori