Stop al transito nel Messinese

A causa di una mareggiata è temporaneamente chiuso il traffico, in entrambe le direzioni, lungo la statale 1114 Orientale Sicula nel Messinese. Il provvedimento si è reso necessario per questo allagamento su tutta la carreggiata. Il problema si è verificato in particolare al km 11,600, a Santa Margherita, in provincia di Messina.

Interventi di verifica

Sul posto presenti Anas e le forze dell’ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile. L’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “Vai” di Anas. La app è disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando anche il numero verde gratuito 800.841.148.

Meteo non promette nulla di buono

Peggiora ulteriormente il maltempo in Sicilia. Per la giornata di oggi, giovedì 9 febbraio, sono previsti venti orientali di burrasca, forti mareggiate e precipitazioni abbondanti sul settore centro orientale dell’isola. Proprio in questa zona è prevista un’allerta rossa. Lo si evince dal nuovo avviso della protezione civile regionale 23029 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico diffuso nel pomeriggio di ieri e valido fino alle 24 di oggi. Dal pomeriggio si indica un’allerta gialla nella zona orientale dell’isola. Previsti, dunque, disagi anche di una certa entità.

Allerta rossa in cinque province

Si legge infatti che le province di Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa saranno interessate dall’allerta rossa, la massima della scala di pericolo. Allerta arancione, invece a Palermo ed Caltanissetta, allerta gialla a Trapani e ad Agrigento.

Condizioni meteo avverse

Persistono le condizioni meteo avverse. Si legge: “Persistono venti orientali da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte o tempesta. forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse ed abbondanti specie sui settori centro orientali. i rovesci saranno di forte intensità con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. nevicate al di sopra dei 500-700 m con apporti al suolo fino ad abbondanti”.