Il bilancio è di un arresto, 4 denunce e 5 segnalazioni

Un arresto, quattro denunce e 5 segnalazioni in prefettura sono il risultato di un’attività operativa dei carabinieri della compagnia di Messina Sud, supportati dalle pattuglie del nucleo radiomobile. I controlli hanno riguardato principalmente i villaggi di Fondo Fucile, Mangialupi, Case Gialle e Cep. Obiettivi primari sono stati l’identificazione di soggetti pericolosi, il controllo della circolazione stradale, la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e inerenti le sostanze stupefacenti.

L’arresto

I militari della stazione di Gazzi, in esecuzione di un ordine di carcerazione, hanno arrestato un 32enne messinese condannato a scontare la pena di quattro mesi per il reato di furto aggravato in regime di detenzione domiciliare.

Le denunce

Particolare attenzione è stata rivolta al controllo della circolazione stradale dove gli equipaggi del nucleo radiomobile hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Messina due persone messinesi, di 23 e 24 anni: il primo per possesso di oggetti atti ad offendere essendo stato trovato nella sua disponibilità un coltello di lunghezza di 20 centimetri; il secondo per guida senza patente in quanto è stato trovato a bordo della propria autovettura senza certificazione di guida. Nel contempo i carabinieri della compagnia di Messina Sud hanno denunciato altre due persone: un 26enne per guida in stato di ebbrezza, avendolo trovato con un tasso alcolemico ben sopra il limite consentito; ed infine un 47enne, per possesso di segni distintivi contraffatti in quanto trovato con una paletta con la scritta “ministero della giustizia”.

Le segnalazioni e le multe

Nello stesso ambito si registra il contrasto all’uso di sostanze stupefacenti dove i militari dell’Arma hanno segnalato alla prefettura, quali assuntori di droga, cinque persone trovandoli in possesso di complessivi cinque grammi di marijuana e due grammi di cocaina. Al termine dei controlli le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro. Infine, i controlli sono stati estesi a 103 persone e 82 autoveicoli, elevando 11 contravvenzioni al codice della strada, nonché sono state controllate 29 persone destinatarie di misure restrittive della libertà personale.