Il comunicato dell'EMA

EMA, l’Agenzia Europea per i medicinali, ha reso noto che AstraZeneca e l’Università di Oxford hanno presentato una richiesta di l’autorizzazione per il loro vaccino contro il Covid-19. La decisione potrebbe arrivare entro il 29 gennaio.

In un comunicato, infatti, si legge: «L’Ema ha ricevuto una richiesta di autorizzazione all’immissione condizionale in commercio per un vaccino contro il Covid-19 sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford».

E ancora: «la valutazione procederà secondo una tempistica accelerata. Un parere sull’autorizzazione all’immissione in commercio potrebbe essere emesso entro il 29 gennaio durante la riunione del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp), a condizione che i dati presentati sulla qualità, la sicurezza e l’efficacia del vaccino siano sufficientemente solidi e completi – si precisa nel comunicato – e che qualsiasi ulteriore informazione richiesta per completare la valutazione venga presentata tempestivamente».

Si tratterebbe del terzo vaccino anti coronavirus autorizzato nell’Unione Europea, dopo Moderna e BioNTech/Pfizer.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione dell’Unione Europea, su Twitter ha affermato: «Buone notizie. Astrazeneca ha presentato il dossier all’Agenzia europea del farmaco (Ema) per far autorizzare il suo vaccino in Ue. L’Ema valuterà la sicurezza e l’efficacia del vaccino. Una volta che il vaccino avrà ricevuto un parere scientifico positivo, lavoreremo a tutta velocità per autorizzare l’uso in Europa».