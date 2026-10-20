Nella sede di UniCredit si sfidano i migliori progetti nati negli atenei dell'Isola

Le idee innovative nate nelle università siciliane sono pronte a salire sul palco per giocarsi una sfida che vale molto più di una semplice vittoria. Giovedì 22 ottobre, alle 11, la Sala Gialla della Direzione regionale Sicilia di UniCredit ospiterà la finale di StartCup Sicilia 2026, la competizione che da anni rappresenta uno dei principali incubatori di impresa dell’Isola.

I migliori Team degli atenei siciliani

L’evento riunirà i migliori team provenienti dagli atenei siciliani, chiamati a presentare progetti imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico davanti a una platea composta da rappresentanti del mondo accademico, istituzionale e finanziario. Un appuntamento che fotografa lo stato di salute dell’innovazione in Sicilia e che punta a trasformare ricerca, creatività e competenze in opportunità concrete di sviluppo economico.

Ad aprire i lavori saranno i saluti di Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, e del rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri. A seguire sarà Marcantonio Ruisi, coordinatore di StartCup Sicilia, a tracciare il bilancio dell’edizione 2026 e a presentare i progetti che hanno conquistato l’accesso alla finale.

Le presentazioni per illustrare il valore innovativo delle idee

Il momento centrale della manifestazione scatterà alle 11.20, quando i team finalisti si alterneranno sul palco per una serie di elevator pitch, brevi presentazioni pensate per illustrare in pochi minuti il valore innovativo delle idee in gara e la loro sostenibilità sul mercato. Un format dinamico che mette alla prova non soltanto la qualità del progetto, ma anche la capacità degli aspiranti imprenditori di raccontarlo e renderlo attrattivo per investitori e stakeholder.

A coordinare la sessione saranno i professori Agata Matarazzo per StartCup Catania, Marina Trimarchi per StartCup Messina e lo stesso Marcantonio Ruisi per StartCup Palermo, a testimonianza della sinergia tra i poli universitari dell’Isola nel sostenere la cultura d’impresa e il trasferimento tecnologico.

La proclamazione del vincitore

La proclamazione del vincitore è prevista alle 12.50 e sarà affidata a Vincenzo Evola, Responsabile Territorial Development Sicilia di UniCredit.

La finale di StartCup Sicilia non assegnerà soltanto un riconoscimento. Sarà soprattutto una vetrina delle migliori energie creative dell’Isola, in un contesto in cui innovazione, ricerca e impresa rappresentano sempre più una leva strategica per trattenere talenti e costruire nuove opportunità di crescita in Sicilia.