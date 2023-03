Un uomo si è improvvisamente sentito male

Passeggero ha un malore sul volo Palermo Begamo e il pilota atterra a Pescara. L’aereo Ryanair era partito da poco più di un’ora dall’aeroporto Falcone Borsellino. Ma durante il volo verso Bergamo uno dei passeggeri si è sentito improvvisamente male. A quel punto il comandante ha chiesto l’autorizzazione per atterrare nello scalo più vicino. Così è stato deciso per la città abruzzese.

Ambulanza pronta in pista

L’uomo, già con problemi cardiaci, è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza medicalizzata del 118. Il mezzo di soccorso attendeva in pista. L’uomo trasportato all’ospedale Santo Spirito di Pescara per ulteriori controlli medici. Una manovra provvidenziale per il passeggero che ha accusato il malore durante il volo. E’ stato lui stesso immediatamente ad informare il personale di bordo che ha potuto richiedere il cambio rotta.

Altro episodio simile qualche giorno fa

Qualche giorno fa si è registrato un altro malore in un volo sempre gestito da Ryanair. Un aereo proveniente da Venezia e diretto a Palermo è stato dirottato provvisoriamente a Napoli dopo che un passeggero ha avuto un malore. Il volo, operato dalla compagnia Ryanair, è partito dall’aeroporto della città lagunare alle 5:40. L’arrivo a Punta Raisi era previsto per le 7:20. Dopo il decollo, però, è scattata l’emergenza per la persona che ha avuto il malore all’interno dell’aereo. Il pilota ha così deciso di fare una deviazione verso Capodichino. L’aeromobile dopo è ripartito verso la Sicilia ed è atterrato al Falcone e Borsellino alle 8.

Il salvataggio eroico

Situazioni complesse del genere se ne sono registrate anche in passato. Nel 2021 sicuramente il caso più eclatante. Una donna di 60 anni, partita da Pescara e diretta a Palermo, salvata grazie ad un’equipe medica che viaggiava con lei nello stesso aereo Volotea. Era andata in arresto cardiaco e sono stati attimi di paura. A bordo intervennero un fisioterapista, un cardiochirurgo, un anestesista ed un chinesiologo. Furono procedure molto lunghe iniziate a metà del volo, e per questo anche molto delicate. I passeggeri lasciarono libera la parte posteriore del velivolo consentendo ai soccorritori di potere operare in sicurezza.

Like this: Like Loading...