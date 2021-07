Cambio di appalto dei servizi Asp Palermo, scatta l’allarme posti di lavoro

09/07/2021

Esprimono una certa preoccupazione i sindacati per il previsto cambio di appalto a partire dall’1 agosto da Pfe a Dussmann all’Asp di Palermo per i servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. In questo ambito sono attualmente impiegati circa mille lavoratori tra tempo indeterminato e determinato. Redditi e numero di posti a rischio A far sentire la sua voce è la Fisascat Cisl Sicilia che non nasconde i timori per la paventata possibilità che non si riescano a garantire le attuali condizioni reddituali e contrattuali a molti dei lavoratori legati all’appalto. E, ad oggi, quella sull’Asp di Palermo è sola la prima procedura avviata: i cambi di appalto, infatti, interesseranno tutte le aziende ospedaliere della convenzione Cuc sanità dove sono impiegati migliaia e migliaia di lavoratori. Richiesto un incontro urgente all’azienda sanitaria “Abbiamo già richiesto un urgente incontro all’Asp – dichiara Mimma Calabrò, alla guida della Fisascat siciliana -. Sui lavoratori non ricadano le conseguenze di appalti al ribasso che minano la loro tenuta occupazionale e reddituale. Non si dimentichi, ancor più in questo periodo segnato dall’emergenza pandemica, il fondamentale contributo delle lavoratrici e i lavoratori a cui, troppo spesso, non si riconosce l’importanza del servizio svolto. Rivendichiamo – rimarca la sindacalista – il riconoscimento del loro lavoro grazie al quale si è riusciti a garantire servizi che, molto spesso, a causa della carenza del personale pubblico anche presso gli uffici, probabilmente non sarebbero stati resi. Non solo pulizia e sanificazione dei reparti ma anche servizi “extra” tra i quali giardinaggio, facchinaggio e servizio h24 reso soprattutto nei pronto soccorso. Non si pensi di cancellare con un colpo di spugna – tuona la Calabrò – anni di servizio resi dalle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nell’appalto. Lanciamo un appello all’Asp di Palermo affinchè nell’incontro, che abbiamo chiesto si realizzi prima della data del cambio appalto, si trovino tutte le possibili soluzioni per salvaguardare e tutelare i lavoratori, garantire i servizi alla collettività e scongiurare nefaste ricadute sull’occupazione”.

