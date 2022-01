Da oggi screening di massa anche a Cefalù e Termini Imerese

Nel quadro della lotta al covid19 l’Asp di Palermo attiva da oggi altri due drive in per lo screening del coronavirus. I due servizi, che si aggiungono a quelli già in funzione dal 31 dicembre alla Casa del Sole di Palermo ed in via Monsignor Mercurio a Partinico, sono in allestimento allo stadio “Santa Barbara” di Cefalù ed all’ex mercato di ittico di Termini Imerese. L’esame, eseguito con tampone rapido, sarà gratuito per i soggetti muniti di green pass post vaccinazione, mentre i non vaccinati dovranno esibire la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 15 euro.

Si parte dalle ore 9

Tutti e 4 i drive in dell’Asp di Palermo saranno in funzione dalle ore 9 alle 16. Per motivi organizzativi l’accesso alle strutture sarà consentito fino alle ore 15:30. Per ottimizzare e velocizzare le operazioni si chiede agli utenti di presentarsi muniti del foglio di consenso informato stampato, compilato e firmato e del questionario. I moduli si possono scaricare al link https://drive.google.com/drive/folders/1LMq9_Hgyifq4JXiXepzGiTwTIYREsZtl?usp=sharingù. Gli eventuali soggetti risultati positivi, verranno dirottati in un percorso separato per sottoporsi al tampone molecolare.

I primi drive in con numeri pesanti

I primi drive in attivati lo scorso 31 dicembre hanno evidenziato dati allarmanti. Sono stati complessivamente 453 i tamponi rapidi effettuati nell’ultimo giorno del 2021 dall’Asp di Palermo nei primi due drive in organizzati alla Casa del Sole di via Sarullo ed in via Monsignor Mercurio a Partinico. Alto il numero dei positivi: 83 persone, tutte sottoposte successivamente al tampone molecolare. Il servizio, gratuito per i possessori di green pass post vaccinazione, è andato oltre le 7 ore preventivate facendo registrare 203 tamponi e 26 positivi alla Casa del Sole e 250 tamponi e 57 positivi a Partinico. Alla Casa del Sole, altre 44 persone che si trovavano in auto con i 26 soggetti risultati positivi al tampone rapido, sono state sottoposte al molecolare.

Ieri altri riscontri

Specificatamente su Partinico ieri è stato effettuato un nuovo drive in all’ex pretura ed ancora i numeri dei positivi sono stati alti: 340 test rapidi e 49 infetti, il 14,4 per cento. Come sottolineato dai dirigenti medici di Usca e Asp di Palermo in quasi tutti i casi i positivi trovati erano vaccinati e proprio per questo con nessun sintomo o al massimo molto lievi. Un vaccino che quindi ha salvato molte vite anche nel comprensorio partinicese.