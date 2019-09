I dati dell'assessorato alla Salute

Sono 1.865 in Sicilia i bambini, nati cinque anni fa, che non sono coperti dai vaccini. Il 95,8%, invece, ha fatto regolarmente l’esavalente (96%) e l’anti-morbillo (95,6%). E’ quanto emerge dai dati, aggiornati al 31 dicembre del 2018, messi a disposizione dall’assessorato regionale alla Sanità.

Le percentuali si abbassano leggermente per i nati nel 2015 e nel 2016: i bambini coperti dall’esavalente sono rispettivamente il 95,10% e il 92,20% mentre quelli che hanno fatto l’anti-morbillo sono il 94,20% e il 90,90%.

Su 44.277 bambini, nati cinque anni fa, i vaccinati con l’esavalente sono quasi 42.500, poco meno quelli sottoposti all‘anti-morbillo. Tra i vaccini non inseriti nel calendario regionale, il 45,8% della platea ha fatto il “rotavirus”, oltre 20 mila bambini. La Sicilia inoltre è seconda sola alla Puglia per numero di vaccini contro la varicella con una percentuale più che doppia rispetto alla media nazionale.