L'emergenza

Da domani all’Azienda Villa Sofia Cervello si potranno prenotare le prestazioni ambulatoriali attraverso un apposito call center.

Un’iniziativa temporanea che nasce nell’ambito di un piano di riorganizzazione interna che l’Azienda si è data in questi giorni per fronteggiare l’emergenza Covid 19, in seguito alle indicazioni previste a livello nazionale e regionale. Chiamando il numero verde 800178060 si potranno prenotare le prestazioni urgenti (U – entro 72 ore) e quelle brevi (B – entro 10 giorni).

E’ possibile prenotare dal lunedì al venerdì alle 8,30 alle 13,30 ed anche nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14,30 alle 17,30. Sono invece sospese, in linea con le indicazioni dell’Assessorato regionale alla salute, le prestazioni ambulatoriali differite e programmate. Oltre alle prenotazioni per prestazioni ambulatoriali urgenti e brevi sono garantite le terapie salvavita.

Un provvedimento che viene incontro all’esigenza di contenere la diffusione del contagio in linea con quanto deciso e messo nero su bianco nel nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I dati di oggi ci parlano anche di un incremento di 32 contagi nell’Isola.

Risultano ricoverati 33 pazienti (nove a Palermo, tredici a Catania, quattro a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento, uno a Enna e due a Trapani) di cui cinque in terapia intensiva, mentre 78 sono in isolamento domiciliare, due sono guariti e due deceduti.