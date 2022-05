lo ha annunciato l'agenzia europea dei medicinali

Covid19 e andamento in Italia. E’ l’Abruzzo la regione con l’incidenza più alta nel nostro Paese, secondo quanto si legge nella tabella sugli indicatori decisionali che ANSA ha potuto visionare, con un valore di 901 casi ogni 100 mila abitanti rispetto alla media nazionale di 559. Segue l’Umbria con 698,7 e la Basilicata con 691.

L’occupazione dei reparti e le terapie intensive

La Regione con l’occupazione dei reparti più alta con un valore del 32,6% e’ l’Umbria rispetto alla media nazionale del 14,5. Per le terapie intensive e’ la Liguria con 6,6% rispetto a 3,7% di valore medio nazionale.

A settembre i primi vaccini contro le varianti del virus, l’annuncio dell’Ema

Sono attesi in settembre i primi vaccini attivi contro le varianti del virus SarsCoV2 e la campagna di vaccinazione potrebbe prendere il via in autunno: l’annuncio dell’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema) rafforza la speranza di poter affrontare il ritorno della stagione fredda con nuove armi, ancora più efficaci, nel combattere una pandemia

che, secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), fra il 2020 e il 2021 ha ucciso nel mondo fra 13,3 e 16,6 milioni di persone.

Calano contagi e decessi, i dati della Fondazione Gimbe

In Italia, intanto, le curve dell’epidemia cominciano a piegarsi verso il basso. Le terapie intensive si stanno svuotando, come indicano i dati della Fondazione Gimbe, che registrano un calo dei ricoveri del 10,5% nelle rianimazioni e del 6,1 nei reparti ordinari. Sempre la Fondazione rileva nell’ultima settimana un calo dei contagi dell’8,9% e dei decessi del 7%.

Il ministro Speranza: “Tenere ancora alto il livello di attenzione”

I numeri sono però ancora alti, tanto che il ministro della Salute, Roberto Speranza, è tornato a raccomandare di tenere alta la guardia. “Siamo ancora dentro la pandemia. Anche se è stato superato lo stato di emergenza – ha

detto il ministro – e abbiamo strumenti importantissimi per gestire il Covid, come vaccini e farmaci, dobbiamo ancora tenere alto il livello di attenzione e la cautela”.

Cartabellotta: “Fondamentale l’uso delle mascherine al chiuso”

Invita alla prudenza anche il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, per il quale la circolazione del virus SarsCoV2 “resta elevata” e “ampiamente sottostimata”. Di conseguenza, ha aggiunto, è “fondamentale continuare ad utilizzare le mascherine al chiuso“, indipendentemente dalle nuove misure.

Numeri ancora alti

Quanto i numeri dell’epidemia in Italia siano alti lo indicano anche i dati giornalieri del ministero della Salute,

che nelle ultime 24 ore segnalano 48.255 nuovi casi (il giorno prima erano stati 47.039) e 138 decessi (14 in meno rispetto al giorno prima). I casi positivi sono stati individuati per mezzo di 327.178 test, fra molecolari e antigenici rapidi (335.275 il giorno prima). Il tasso di positività e’ passato dal 14% al 14,7%. Per quanto riguarda i ricoveri, nelle terapie intensive sono complessivamente 369, ossia 2 in meno in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite, e gli ingressi giornalieri sono stati 32; nei reparti ordinari i ricoverati sono 9.384, ossia 230 in meno in 24 ore. Fra le regioni, l’incremento giornaliero maggiore si è rilevato in Lombardia, con 6.362 nuovi casi, seguita da Veneto (5.344) e Campania (5.112).

Il rimbalzo dei contagi dopo Pasqua

Commentando i dati italiani, il fisico Enzo Marinari, dell’Universita’ Sapienza di Roma, ha osservato che “i contagi hanno avuto un piccolo rimbalzo dopo Pasqua, ma adesso nella curva si vede una discesa. In seguito a questo picco – ha aggiunto – non c’è stata una risalita dei decessi, che hanno continuato a mantenersi costanti. Mi aspetterei che fra una decina di giorni comincino a scendere”.

L’importanza dei vaccini, la pandemia non è finita

In questo quadro, il ruolo dei vaccini e’ fondamentale e lo sara’ a maggior ragione quando saranno disponibili quelli progettati per contrastare le varianti del virus SarsCoV2 in circolazione. C’e’ una probabilità “abbastanza alta” di vedere il primo approvato entro settembre a livello Ue, ha detto il capo della task force sui vaccini dell’Ema, Marco Cavaleri.

“La nostra priorità – ha aggiunto – e’ assicurare l’approvazione di vaccini adattati entro settembre al più tardi, in modo da poter cominciare la campagna vaccinale nell’Ue in autunno”. L’Ema ha inoltre cominciato a esaminare la domanda di autorizzazione di Moderna per estendere l’uso del suo vaccino anti-Covid, lo Spikevax, ai bambini di eta’ compresa tra i 6 mesi e i 5 anni.

Anche per Cavaleri la guardia va tenuta alta perché “la situazione nell’Ue si e’ stabilizzata, ma i casi nel mondo sono ancora milioni e la pandemia non e’ finita”. E’ importante “restare vigili in caso di un nuovo aumento dei casi il prossimo inverno”. I vaccini, ha ribadito, “sono il pilastro centrale della nostra risposta, hanno salvato oltre 500mila di vite in Europa” e il completamento del ciclo vaccinale nella popolazione “resta la priorità”.