Sono 603 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 20.207 tamponi processati, con una incidenza di quasi il 3%, in leggero calo rispetto a ieri. La Regione è oggi settima per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 19 e portano il totale a 5.633. Il numero degli attuali positivi è di 19.165 con una diminuzione di 870 casi. I guariti oggi sono 1454.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1.007, 37 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 124, uno in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede Catania 183 seguita da Palermo con 179, Agrigento 67, Messina 65, Siracusa 51, Trapani 31, Caltanissetta 17, Ragusa 6, Enna 4.

Partita somministrazione AstraZeneca ai 50enni in buona salute

Da questa mattina negli hub vaccinali siciliani è partita la somministrazione del siero AstraZeneca ai 50enni in buona salute che si sono prenotati. La scelta del siero AstraZeneca come prioritario è stata fatta in base ad una ordinanza regionale ma non essendo arrivata la modifica dell’indicazione da parte dell’Aifa, l’Agenzia italiana dl farmaco, sotto i 60anni AstraZeneca viene somministrato solo su base volontaria

Pfizer ai 50enni che rifiutano AstraZeneca

A confermare a BlogSicilia la facoltà di scelta è il Commissario Covid19 per la provincia di Palermo Renato Costa “Come da ordinanza regionale, alle persone tra i 50 e i 59 anni noi proponiamo il vaccino Vaxzevria (AstraZeneca). In assenza di un parere dell’Aifa in merito, chi è in questo target anagrafico e rifiuta questo vaccino, a mio avviso sbagliando perché si tratta di un vaccino sicuro con lo 0,0004% di casi di trombosi, riceverà una dose di Pfizer. L’imperativo resta quello di vaccinare”

Tutti i nuovi centri vaccinali e le aperture del fine settimana

Domani, attivazione hub di Cefalù; drive in “Casa del Sole” a Palermo; drive in area industriale a Carini; hub nella chiesa di San Gaetano a Monreale; ultima fase di vaccinazione di massa per l’isola di Lampedusa, dove si prevede la somministrazione di 1.800 dosi, in aggiunta alle 3.400 già somministrate.

Sabato e domenica si continua a Palermo, Carini e Monreale e si vaccina anche a Termini Imerese, Contessa Entellina, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Giuliana. Lunedì vaccinazioni a Campofelice di Fitalia, Santa Cristina Gela, Scillato, Sclafani Bagni.