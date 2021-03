i dati della fondazione gimbe

Aumentano i contagi da Covid19 in Sicilia

I dati della Fondazione Gimbe

Nella settimana dal 10 al 16 marzo casi aumentati del 3,9%

La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 3,31%

I posti letto in area medica e terapia intensiva sono sotto la soglia di saturazione

In Sicilia nella settimana che va dal 10 al 16 marzo, secondo l’analisi della Fondazione Gimbe di Bologna, risulta in peggioramento l’indicatore relativo ai “Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti” (303) e si registra un aumento dei nuovi casi (variazione percentuale pari al 3,9%) rispetto alla settimana precedente.

I posti letto in area medica e terapia intensiva

Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica 19% (soglia di saturazione al 40%, media Paese 40%) e terapia intensiva al 14% (soglia di saturazione al 30%, media Paese 36%) occupati da pazienti Covid-19.

I dati sul ciclo vaccinale

La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 3,31% (media Italia 3,6%) e la percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 7,3% (media Italia 10,6%).

Gli ospedali privati siciliani pronti a partecipare alla campagna vaccinale

L’Aiop ribadisce alla Regione la volontà di mettere a disposizione per la campagna di vaccinazione i suoi 54 ospedali di diritto privato del sistema sanitario regionale, di dare un contributo concreto alla somministrazione del siero e ridurre i disagi e le lunghe code negli hub affrontati nelle ultime ore dai cittadini, come riportato stamattina con allarme da tutti i quotidiani regionali.

“Il 17 febbraio avevamo già offerto, con una nota ufficiale inviata all’assessore alla Salute Ruggero Razza, la disponibilità delle nostre strutture a essere inserite nel piano vaccinale come centri di somministrazione, consapevoli che in momenti emergenziali e difficili, come quello attuale, ciascun cittadino ed imprenditore debba fare la sua parte – afferma il presidente di Aiop Sicilia, Marco Ferlazzo -. La rete degli ospedali privati, che fa parte a tutti gli effetti del Sistema sanitario regionale, ha tutti i requisiti per operare in sicurezza e contribuire a una reale accelerazione delle vaccinazioni per consentire di uscire al più presto dall’incubo Covid e fare ripartire la nostra economia. In diverse regioni italiane, anche alla luce delle indicazioni formulate dal presidente nazionale di Aiop, Barbara Cittadini, gli ospedali privati sono stati coinvolti nella campagna vaccinale. Per cui, auspichiamo che al più presto anche l’Aiop Sicilia possa essere coinvolta con le sue strutture nel piano vaccinale della nostra regione”.