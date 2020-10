“Quante volte abbiamo sentito in questi mesi di Coronavirus della necessità di personale medico? Quante volte ci è stato detto che mancano medici negli ospedali e, soprattutto, in terapia intensiva? Bene, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla prova di selezione dei medici specializzandi, invitando a pubblicare una graduatoria che sarà oggetto di ulteriori ricorsi e controricorsi che bloccheranno di fatto l’immissione degli aspiranti nelle scuole di specializzazione”. Così Saverio Romano, leader di Cantiere Popolare.

“In modo assolutamente poco coerente e schizofrenico, quindi, da una parte si lamenta la mancanza di medici e dall’altra non si fa nulla per sbloccare il concorso di specializzazione e quindi l’intero sistema di selezione dei futuri specialisti – ha aggiunto – . Il motivo? Un ricorso al Tar che, di fatto, ha congelato la graduatoria anziché ampliare il numero delle borse previste, accogliendo tutte le domande presentate dagli interessati, che sono 23756 su 14455 posti disponibili. Ecco perché, in questa congiuntura, devono essere accolte tutte le domande. La realtà è che non si può temporeggiare: in tempi di emergenza si agisce con soluzioni emergenziali e il nostro Paese ha assoluto bisogno, qui e ora, di medici senza i quali questo dramma del Covid 19 sarebbe diventato una tragedia’. Saverio Romano, leader di Cantiere Popolare.

Intanto è stato previsto un operatore sanitario di continuità assistenziale anti covid19 ogni 25mila abitanti. E’ la misura straordinaria prevista dalla Regione siciliana che, con ordinanza del Presidente Musumeci, recluta personale sanitario per potenziare le Usca delle aree metropolitane siciliane ovvero quelle di Palermo, Catania e Messina. Sono infatti queste tre aree della Sicilia quelle che denunciano il maggior numero di contagi e qui bisogna intervenire con forza.